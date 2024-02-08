"ДРГ здесь ни при чем". Киевлянам рассказали, почему в столице станет больше блокпостов

В Киеве на Оболони недавно установили новые блокпосты и сообщили, что ищут ДРГ. Выяснилось, что проверка ТЦК и ДРГ здесь нечего.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление начальника КМВА Сергея Попко "24 канала".

Что известно о блокпостах в столице

Сергей Попко отметил, что это была тренировка. Он отметил, что защита Киева и его жителей нуждается в постоянном повышении уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур.

"Эти тренировки предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия", - говорится в сообщении.

Попко подчеркнул, что главная задача учений - усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности. В то же время такие тренировки в Киеве будут проводить и дальше – системно.

Поиски ДРГ

Ранее в ТЦК сообщили, что в Оболонском районе Киева в рамках поисковых мероприятий, проведенных с участием представителей Сектора обороны №1, Оболонского ТЦК, СП, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции, ведется поиск.

Первоначально сообщение указывало на поиски вражеских ДРГ, но впоследствии эта информация была удалена.

Кстати, к концу декабря в Киеве также зафиксировали увеличение количества блокпостов. Тогда власти объяснили, что это связано с проведением учений безопасности. В этих учениях временно устанавливали блокпосты и ограничительные знаки, проводили проверку автомобилей.