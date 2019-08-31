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Прогноз погоды на 31 августа: каким будет конец лета в Украине

STYLERЖизнь    31.08.2019 - 06:43
Прогноз погоды на 31 августа: каким будет конец лета в Украине
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

В последний день уходящего лета практически на свей территории нашей страны будет жарко

Погода в Украине 31 августа в последний день лета будет по-августовски теплой и даже жаркой. Дождь может пройти только над столицей, несмотря на температуру воздуха в Киеве, которая достигнет +30 градусов. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В Украине 31 августа будет довольно ветрено, на территории страны ожидается северный и северо-западный ветер.

Отметим, что в Киеве до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков.

В Западных областях нашей страны будет по-летнему жарко.

Ужгород – +29…+31

Львов – +28…+30

Ивано-Франковск – +27…+29

Тернополь – +28…+30.

Прогноз погоды на 31 августа: каким будет конец лета в УкраинеСкриншот (meteo.gov.ua)

В Одессе в субботу будет прекрасная и солнечная погода. Температура воздуха ночью +17, днем до +30 градусов.

В Днепре 31 августа Гидрометцентр прогнозирует солнечную погоду. Ночью температура воздуха составит +14 градусов, днем столбики термометров подымутся до +27 градусов тепла.

В Харькове в последний день тепло и солнечно, ночью +14, днем будет до +28 градусов тепла.

В Карпатских горах - по-летнему сухо и жарко, без осадков, днем до +31 градуса.

Как мы ранее писали, на любимом украинцами курорте Кирилловка 29 августа снова пронесся шторм. Тем самым испугав отдыхающих, приехавших сюда насладиться последними днями лета.

Кстати, в центре Киева произошел пожар вечером в пятницу, 30 августа. Из-за возгорания главную площадь страны - Майдан Незалежности заволокло дымом.

В последний день лета ожидается жара выше +30 Завтра в Украине жара достигнет +32
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