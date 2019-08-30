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Мощная магнитная буря накроет Украину: все подробности

STYLERЖизнь    30.08.2019 - 21:17
Мощная магнитная буря накроет Украину: все подробности
На Украину надвигается магнитная буря (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты назвали дни, когда не стоит себя перегружать работой

Украину накроет очень сильная магнитная буря уже на ближайших выходных. Как сообщают специалисты, эта буря продлится почти трое суток и ее пик выпадет на воскресенье, 1 сентября. Такие данные сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Магнитная буря начнется в субботу, 31 августа и закончится в понедельник, 2 сентября. В воскресенье, 1 сентября, воздействие магнитных волн будет самым пагубным для здоровья жителей. Уровень этой бури, по данным специалистов, от 6 баллов и ей присвоена категория G2.

Мощная магнитная буря накроет Украину: все подробности

Магнитная буря накроет Украину (Коллаж РБК-Украина)

Медики предупреждают, что метеозависимые люди, а также люди, у которых наблюдаются хронические заболевания нервной, сердечно-сосудистой системы – могут почувствовать недомогание, сонливость, сильные головные боли, расстройство внимание, перепады настроения, а также усталость и раздражение.

Для того, чтобы минимизировать воздействие магнитных колебаний, специалисты рекомендуют в эти дни отложить тяжелую работу и нагрузки, высыпаться, больше гулять на свежем воздухе, пить много воды, не переедать и не злоупотреблять алкоголем. Также хорошо помогают вылазки на природу и плавание.

Людям с хроническими заболеваниями стоит проконсультироваться с лечащим врачом, не перенапрягаться и держать под руками необходимые лекарственные препараты.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты предупредили об опасном новолунии в августе и рассказали, чего делать не следует.

А также рассказывали о том, что астролог назвал главных неудачников сентября.

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Новости Украины здоровьемагнитная буря
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