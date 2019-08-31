Не рискуйте понапрасну: знаки Зодиака, которым грозит опасность в сентябре

Гороскоп на сентябрь (Коллаж РБК-Украина)

Астролог рассказала, каким знакам Зодиака могут грозить неприятности в сентябре

Известный астролог и астропсихолог Валентина Виттрок рассказала, кому из знаков Зодиака стоит быть особенно внимательными в сентябре, чтобы не попасть в неприятности. Она порекомендовала ставить в сентябре реально достижимые цели и сдерживать свои эмоции, чтобы не нажить врагов и не создать ситуации, которые могут серьезно повлиять на будущее. Свой гороскоп на сентябрь она рассказала для ТСН.

Тельцы

Представителям этого знака Зодиака стоит уделить больше внимания работе, а не личной жизни, так как начальству может не понравиться, что работа ушла на второй план. В сентябре Тельцам представится уникальный шанс, чтобы достичь те цели, которые ранее были неподъемными – постарайтесь его не упустить.

Раки

Стоит внимательно отнестись к принятым решениям, так как они будут иметь значение в ближайшие несколько лет жизни. Стоит подумать – будет ли решение актуальным спустя некоторое время. Важные дела стоит решить в первой половине месяца.

Дева

Не стоит отказываться от путешествий и командировок, так как они могут принести новые знакомства. Это могут быть интересные связи по работе, новые деловые зарубежные партнеры или даже предложения о новом захватывающем контракте.

Знаки Зодиака, которым грозит опасность в сентябре (Коллаж РБК-Украина)

Весы

Пришло время отпустить из своей жизни людей и отношения, которые давно не приносят радости. На освобожденное место придут новые люди и в результате новые связи и друзья станут намного лучше старых. А тех, кто находится в поиске – ждет увлекательное романтическое знакомство.

Стрелец

Астролог советует представителям этого знака Зодиака при принятии решения слушать не разум, а сердце – это поможет избежать ошибок. В работе стоит быть более общительными, так как в сентябре именно это качество характера поможет наладить отношения с начальством и коллегами.

Козерог

Вы можете в сентябре внезапно почувствовать тягу к транжирству и мотовству. Чтобы избежать ненужных и бессмысленных трат – не стоит заходить в дорогие магазины. А чтобы избежать конфликтов с близким человеком – стоит освоить искусство взаимных уступок.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог назвал знаки Зодиака, которые сказочно разбогатеют в сентябре.

А также рассказывали о том, что стало известно, кому из знаков Зодиака сильно не повезет в сентябре.