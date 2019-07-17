Дожди, грозы и порывы ветра: каким областям стоит ждать погодных неприятностей

Погода в Украине в среду, 17 июля, принесет дожди и грозы на значительную часть страны. А в некоторых областях ожидается незначительное потепление. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

К слову, ранее Наталка Диденко рассказала, когда в Украину вернется теплое лето и снова придет время жаловаться на жару.

Так, сегодня дожди, грозы, а местами шквальный ветер стоит ждать жителям практически всех областей, кроме Юга страны, где будет солнечно с переменной облачностью.

Погода в Украине 17 июля (фото: РБК-Украина)

Самая низкая температура сегодня будет в западных и северных областях, где воздух прогреется от +19 до +23 тепла (немного теплее на Закарпатья - от +22 до +24).

В центральных областях несколько теплее, по сравнению со вторником - от +22 до +26 градусов. Самая высокая температура на Юге и Востоке страны - от +25 до +28 по Цельсию.​​​​​

В Киеве в среду, 17 июля, от +20 до +22 градусов. Местами возможны локальные грозы, дожди и сильный ветер.

Погода в Украине 17 июля (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, недавно на побережье Азовского моря существенно испортилась погода. В сети показали шторм вблизи курортной Кирилловки.

Кстати, по пляжу Лузановка в Одессе пронесся огромный смерч, который сильно напугал людей. Отдыхающие падали на песок, боясь, что их снесет в море вслед за вещами, которые поднял вихрь.

Ранее мы писали, что Херсонская область сильно пострадала от грозы с ливнем. В сети показали последствия дождя, который затопил улицы Новой Каховки и Херсона, а в области зафиксировали смерч.