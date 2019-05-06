Дожди, грозы и похолодание: когда из Украины уйдет непогода

Погода в Украине в первые дни мая не балует жителей хорошей погодой, но по прогнозам синоптиков, уже в среду, 8 мая, наступит относительное затишье и небольшое потепление.

Погода во вторник, 7 мая, ожидается неблагоприятная практически во всех областях Украины. На востоке пройдут дожди с грозами, без осадков будет только в Луганской области. Ночью в регионе +11 +14 градусов, днем воздух прогреется до +23 +25 градусов.

На юге дожди с грозами. Ночью +10 +12 градусов, днем от +17 до +20 градусов. В Крыму гроза, ночью +12 +14 градусов, днем +19 +21 градус.

На севере сильные дожди, местами грозы и ливни. Ночью +11 +13 градусов, днем +19 +21 градус.

В западных областях ожидаются сильные ливневые дожди, местами с грозами. Ночью холодно, +4 +7 градусов, днем +8 +11 градусов.

В центральной части страны ливни и грозы. Ночью +11 +13 градусов, днем +17 +19 градусов.

В Киеве 7 мая пройдет сильный дождь с грозой. Температура воздуха ночью +12 +14 градусов, днем +17 +19 градусов.

Погода в Украине 7 мая

В среду, 8 мая, часть Украины окажется под влиянием грозового фронта, а часть порадуется солнцу. На востоке небольшие дожди и грозы. Температура воздуха начнет опускаться, ночью +10 +12 градусов, днем +21 +23 градуса, в Днепре +17 +19 градусов.

На юге похолодает, днем пройдут грозы. Сухо будет только в Крыму. Ночью +6 +8 градусов, днем от +14 до +17 градусов.

На севере дождь с грозой, ночью +8 +10 градусов, днем +15 +17 градусов.

На западе выглянет солнце, дожди ожидаются только в Винницкой области. Ночью +3 +5 градусов, днем +13 +16 градусов.

В центральной части страны дожди с грозами, ночью температура +7 +9 градусов, днем +15 +17 градусов.

В столице 8 мая небольшой дождь с грозой. Ночью +6 +8 градусов, днем потеплеет до +15 +17 градусов.

Погода в Украине 8 мая

В четверг, 9 мая, дожди с грозами пройдут по всей территории центральных, северных, восточных и южных областей. Сухо будет в западных областях и в Крыму. Температура воздуха ночью на востоке, в центре и на юге +8 +12 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

На западе ночью холодно, +3 +5 градусов. Днем потеплеет до +14 +16 градусов.

Погода в Украине 9 мая

В пятницу, 10 мая, дожди с грозами снова накроют всю территорию Украины. Сухо будет только на востоке, в Харьковской, Луганской и Донецкой области. Температура ночью +8 +10 градусов, днем +18 +20 градусов.

На юге дожди с грозами. Ночью +8 +10 градусов, днем потеплеет до +16 +18 градусов.

В северных областях гроза. Ночью +8 +10 градусов, днем +15 +17 градусов.

На западе пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью +5 +7 градусов, днем +13 +15 градусов.

В центральной части страны умеренные дожди, местами с грозами. Ночью +8 +10 градусов, днем +15 +17 градусов. В Киеве 10 мая пасмурно, возможен дождь с грозой. Ночью +6 +8 градусов, днем воздух прогреется до +16 +18 градусов.

Погода в Украине 10 мая

По прогнозам синоптиков, относительное потепление придет в Украину в субботу, 11 мая. Небольшая гроза пройдет в Чернигове, Сумах, Полтаве, Черкассах, Виннице, Одессе и в столице. В остальных областях ожидается солнечная погода. Ночью от +6 до +10 градусов. Днем ожидается от +17 градусов на западе до +20 градусов на юге и востоке страны.

Погода в Украине 11 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик напугала прогнозом погоды.

А также сообщали о том, что украинцам рассказали, когда ждать потепления.