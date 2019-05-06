Дожди с мокрым снегом: синоптик напугала прогнозом погоды

Погода в Украине 7 мая принесет дожди и мокрый снег (фото: pixabay.com)

Погода в Украине продолжает показывать свой характер

Погода в Украине во вторник, 7 мая, принесет похолодание, дожди, а местами даже мокрый снег. О непогоде сообщила Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

По словам синоптика, 7 мая циклон по имени Xerxes принесет в Украину очередную порцию дождей. А в западных областях ожидаются сильные осадки. К тому же на Прикарпатье возможен даже мокрый снег. Солнечная сухая погода удержится лишь в восточной части страны.

Температура завтра продемонстрирует невероятный контраст. Холоднее всего будет на Западе - от +5 до +12 градусов, а в Карпатах вообще +1... +5 выше нуля.

Погода в Украине 7 мая принесет дожди и мокрый снег (фото: facebook.com/tala.didenko)

А в восточных областях днем ожидается чуть ли не жара - от +20 до +26 тепла.

На остальной территории +12... +18 градусов, в центральных областях местами до +20 градусов.

Ветер будет порывистым, задует с северо-запада, а на Востоке будет спокойный юго-восточный ветер.

В Киеве во вторник дождь и порывистый ветер. Ближайшей ночью +10... +12 градусов, а днем +15... +17 выше нуля.

Относительно предпраздничного 8 мая, то Наталка Диденко предупредила киевлян о похолодании до +10... +13 градусов, а 9 мая немного потеплеет - до +15... +17.

Погода в Украине 7 мая принесет дожди и мокрый снег (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали о том, что народный синоптик сообщил о том, какая погода будет этим летом в Украине.

Также сообщалось, что синоптики предупредили о подъеме уровня воды в реках западных регионов Украины на протяжении 5-7 мая.