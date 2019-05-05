Зальет основательно: украинцам рассказали, когда ждать потепление

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Неделя начнется с погодными "капризами"

Погода в Украине в понедельник, 6 мая, будет дождливая, также прогнозируется сильный ветер. Осадки пройдут в большинстве областей страны, а в восточных регионах будет сухо. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Также она отметила, что на Западе ожидаются сильные дожди.

На Востоке будет еще солнечно и очень тепло, температура воздуха составит от +20 до +25 градусов.

На остальной территории Украины воздух остынет до +13... +19 градусов.

В западных областях будет довольно прохладно - столбики термометров покажут около +7... +12 градусов, в Карпатах ожидается от +1 до +6 градусов, на высокогорье возможен мокрый снег.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице 6 мая будут идти дожди, температура воздуха снизится до +14... +16 градусов. Также в Киеве прогнозируется порывистый ветер.

Диденко добавила, что потепление ожидается ориентировочно с 10 мая.

Карта погоды (фото: facebook.com/tala.didenko)

Наопмним, что в марте сильнейший ураган в Украине наделал много беды в разных городах и стал причиной человеческих жертв.

Также STYLER ранее показывал последствия грозы 3 мая.