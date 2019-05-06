Дощі, грози і похолодання: коли з України піде негода

Погода в Україні у перші дні травня не балує жителів гарною погодою, але за прогнозами синоптиків, вже в середу, 8 травня, настане відносне затишшя і невелике потепління.

Погода у вівторок, 7 травня, очікується несприятлива практично у всіх областях України. На сході пройдуть дощі з грозами, без опадів буде лише в Луганській області. Вночі в регіоні +11 +14 градусів, удень повітря прогріється до +23 +25 градусів.

На півдні дощі з грозами. Вночі +10 +12 градусів, вдень від +17 до +20 градусів. У Криму гроза, вночі +12 +14 градусів, вдень +19 +21 градус.

На півночі сильні дощі, місцями грози і зливи. Вночі +11 +13 градусів, вдень +19 +21 градус.

У західних областях очікуються сильні зливові дощі, місцями з грозами. Вночі холодно, +4 +7 градусів, вдень +8 +11 градусів.

В центральній частині країни зливи і грози. Вночі +11 +13 градусів, вдень +17 +19 градусів.

У Києві 7 травня пройде сильний дощ з грозою. Температура повітря вночі +12 +14 градусів, вдень +17 +19 градусів.

Погода в Україні 7 травня

У середу, 8 травня, частина України опиниться під впливом грозового фронту, а частина порадіє сонцю. На сході невеликі дощі та грози. Температура повітря почне опускатися, вночі +10 +12 градусів, вдень +21 +23 градуси, у Дніпрі +17 +19 градусів.

На півдні похолодає, вдень пройдуть грози. Сухо буде тільки в Криму. Вночі +6 +8 градусів, вдень від +14 до +17 градусів.

На півночі хмарно, вночі +8 +10 градусів, вдень +15 +17 градусів.

На заході вигляне сонце, дощі очікуються лише у Вінницькій області. Вночі +3 +5 градусів, вдень +13 +16 градусів.

В центральній частині країни дощі з грозами, температура вночі +7 +9 градусів, вдень +15 +17 градусів.

У столиці 8 травня невеликий дощ з грозою. Вночі +6 +8 градусів, вдень потеплішає до +15 +17 градусів.

Погода в Україні 8 травня

У четвер, 9 травня, дощі з грозами пройдуть по всій території центральних, північних, східних і південних областей. Сухо буде у західних областях та в Криму. Температура повітря вночі на сході, в центрі і на півдні +8 +12 градусів, вдень від +15 до +17 градусів.

На заході вночі холодно, +3 +5 градусів. Вдень потеплішає до +14 +16 градусів.

Погода в Україні 9 травня

У п'ятницю, 10 травня, дощі з грозами знову накриють всю територію України. Сухо буде тільки на сході, в Харківській, Луганській і Донецькій області. Температура вночі +8 +10 градусів, вдень +18 +20 градусів.

На півдні дощі з грозами. Вночі +8 +10 градусів, вдень потеплішає до +16 +18 градусів.

У північних областях гроза. Вночі +8 +10 градусів, вдень +15 +17 градусів.

На заході пройдуть дощі з грозами. Температура повітря вночі +5 +7 градусів, вдень +13 +15 градусів.

В центральній частині країни помірні дощі, місцями з грозами. Вночі +8 +10 градусів, вдень +15 +17 градусів. У Києві 10 травня хмарно, можливий дощ з грозою. Вночі +6 +8 градусів, удень повітря прогріється до +16 +18 градусів.

Погода в Україні 10 травня

За прогнозами синоптиків, відносне потепління прийде в Україну у суботу, 11 травня. Невелика гроза пройде в Чернігові, Сумах, Полтаві, Черкасах, Вінниці, Одесі та в столиці. В інших областях очікується сонячна погода. Вночі від +6 до +10 градусів. Вдень очікується від +17 градусів на заході до +20 градусів, на півдні і сході країни.

Погода в Україні 11 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик налякала прогнозом погоди.

А також повідомляли про те, що українцям розповіли, коли чекати потепління.