Ядовитая комета летит к Земле: когда уникальное явление можно будет увидеть на небе

Уникальное небесное тело "ядовитая комета" подлетит к Солнцу в мае, и она настолько близко приблизится к Земле, что ее можно будет увидеть невооруженным глазом. Как рассказали астрономы, комета С/2019Y4 Atlas содержит в себе опасное вещество циан, из которого ее назвали "ядовитой кометой".

24 мая 2020 года она приблизится к Земле на максимальное расстояние – 117 миллионов километров и станет самой яркой за последние годы.

"За последние семь лет она может стать самой яркой на нашем небе. Из-за солнечного ветра у нее начинают образовываться хвосты – один газовый, другой пылевой, которые придают ей особый зрелищный вид", - рассказала астроном Людмила Кошман.

Эта комета 31 мая приблизится к Солнцу на расстоянии 38 миллионов километров и пройдет даже ближе, чем Меркурий. К концу апреля яркость этой кометы начнет увеличиваться и ее можно будет увидеть на небе без специальных приспособлений.

"Ее яркость достигнет второй звездной величины, то есть она будет такой же яркой, как звезды Большой Медведицы", - объясняют астрономы.

В последний раз эта комета пролетала так близко возле Земли в начале IV тысячелетия до нашей эры.

Стоит отметить, что на небе комета будет иметь зеленоватый оттенок из-за газов, которые находятся в ядре кометы. Зеленый цвет ей придает циан. Открыта эта комета была в декабре 2019 года системой потенциально опасных астероидов.

Напомним, ранее мы писали о том, что к Земле приближается гигантский астероид, размером с планету.