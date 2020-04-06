Отруйна комета летить до Землі: коли унікальне явище можна буде побачити на небі

Унікальне небесне тіло "отруйна комета" підлетить до Сонця в травні, і вона настільки близько наблизиться до Землі, що її можна буде побачити неозброєним оком. Як розповіли астрономи, комета З/2019Y4 Atlas містить в собі небезпечну речовину ціан, через яку її назвали "отруйною кометою".

24 травня 2020 року вона наблизиться до Землі на максимальну відстань – 117 мільйонів кілометрів і стане найяскравішою за останні роки.

"За останні сім років вона може стати найяскравішою на нашому небі. Через сонячний вітер у неї починають утворюватися хвости – один газовий, інший пиловий, які надають їй особливий видовищний вид", - розповіла астроном Людмила Кошман.

Ця комета 31 травня наблизиться до Сонця на відстані 38 мільйонів кілометрів і пройде навіть ближче, ніж Меркурій. До кінця квітня яскравість цієї комети почне збільшуватися і її можна буде побачити на небі без спеціальних пристосувань.

"Її яскравість досягне другої зоряної величини, тобто вона буде такою ж яскравою, як зірки Великої Ведмедиці", - пояснюють астрономи.

В останній раз ця комета пролітала так близько біля Землі на початку IV тисячоліття до нашої ери.

Варто відзначити, що на небі комета буде мати зеленуватий відтінок через гази, які знаходяться в ядрі комети. Зелений колір надає їй ціан. Відкрита ця комета була в грудні 2019 року системою потенційно небезпечних астероїдів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до Землі наближається гігантський астероїд, розміром з планету.