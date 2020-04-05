К Земле приближается "ядовитая" комета: как она выглядит

Комета (Иллюстративное фото: Rolando Ligustri / CARA Project, CAST)

Огромная комета с цианом в ядре уже "отбросила" второй хвост

Комета Atlas стремительно приближается к Земле, и по расчетам астрономов подлетит на максимально близкое расстояние к нашей планете 23 мая - на 117 миллионов км, а увидеть C/2019 Y4 (ATLAS) в ночном небе люди смогут уже с 1 мая.

Астрономы обнаружили комету в космосе 28 декабря 2019 года с помощью программы поиска потенциально опасных для Земли астероидов Last Alert System (ATLAS), и тогда она располагалась почти в 3 астрономических единицах от Солнца.

Блеск Atlas сначала был близок к 20-ти (19.6m), что приблизительно в 398 тысяч раз тусклее, чем звезды, которые можно увидеть невооруженным глазом. Сейчас же прогнозируют, что комета станет ярчайшей за последние 20 лет, ведь блеск Y4 по состоянию на начало апреля уже равен 7,9m. Так, по словам ученых, если комета будет держать свою форму и не разрушится, то станет самым заметным объектом в ночном небе, наряду с Луной. По данным онлайновой системы эфемерид JPL Horizons от NASA, комета может превысить яркость Венеры в перигелии 31 мая, пишет Sky&Telescope.

К концу апреля комета Atlas будет находиться в созвездии Camelopardalis (Жираф) и лучше всего будет видна сразу после захода солнца, в западном сумеречном небе. После мая комета продолжит свой путь к центру нашей солнечной системы, приближаясь к Солнцу (на 38 миллионов км) - к небесному светилу она подойдет 31 мая. Ожидается, что комета снова будет видна в июне, после чего полностью исчезнет из виду, передает Astronomy.com.

Ученые объявили, что в ядре кометы Atlas находится вещество циан - это бесцветный ядовитый газ, соединение углерода с азотом. По словам директора московского планетария Людмилы Кошман, зеленая комета при максимальном приближении к Солнцу начнет стремительное испарение, пишет Sputnik.

У огромной кометы уже появился второй хвост. Фактически, оценка длины хвоста в 1,2 градуса примерно равна 3,3 миллиона км, рассказал метеоролог Пол Дориан, передает Perspecta Weather.

Хвосты кометы - это пыль и газ, которые освещаются солнцем, когда комета приближается. Все это придает объекту очень зрелищный вид.

Джеральд Реман в своей обсерватории на заднем дворе дома в Айхграбене в Нижней Австрии сделал эту анимацию-гифку в конце марта.

"Ядовитая" комета Atlas (Фото: Gerald Rhemann / wattsupwiththat.com)

Комета Atlas уже видна в бинокле в ясном чистом небе (Фото: Chris Schur / skyandtelescope.org)

Комета Atlas является долгожительницей. Кошман рассказала, что в прошлый раз она кружила над Землей в начале четвертого тысячелетия до нашей эры - когда в Египте появились Великие пирамиды.

Видео: комету C/2019 Y4 (ATLAS) сняли ночью 17 марта

Как сообщалось ранее, сотрудники NASA придумали, как спасти человечество от огромных астероидов, которые летят к Земле. Они планируют начать испытания и перенаправлять, а также разрушать эту угрозу из космоса, а первые такие испытания пройдут уже в 2021 году.