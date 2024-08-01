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Довгі спідниці - тренд літа 2024. Які фасони обрати та з чим їх носити (фото)

Четвер 01 серпня 2024 07:15
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Довгі спідниці - тренд літа 2024. Які фасони обрати та з чим їх носити (фото) З чим носити довгі спідниці, які актуальні у цьому сезоні (Фото: instagram.com/valerie.kei)
Автор: Любов Блажко

Літня мода змінюється із сезону в сезон, і щоразу модні експерти пропонують нам нові тренди, поєднання та фасони. Однією з актуальних знахідок є довга спідниця, і з нею можна створити безліч аутфітів.

На які фасони варто звернути увагу та з чим їх поєднувати, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Зверніть увагу на виріб бежевого кольору, який вдало можна поєднати з костюмною жилеткою, а також трендовими босоніжками. Такий аутфіт буде зручним та вишуканим водночас.

Довгі спідниці - тренд літа 2024. Які фасони обрати та з чим їх носити (фото)Довгі спідниці в моді цього літа (Фото: instagram.com/le.petit.colette)

Також придивіться до спідниці у складку, яка відмінно підійде для особливих випадків. Підкресліть вбрання аксесуарами, легким макіяжем та вдало підібраним верхом.

Довгі спідниці - тренд літа 2024. Які фасони обрати та з чим їх носити (фото)Модна спідниця на літ-осінь 2024 (Фото: instagram.com/valerie.kei)

Атласні спідниці - справжній літній хіт. Вони є доволі універсальними та дозволяють створювати безліч різних поєднань. Один із таких варіантів можете побачити на сторінці нижче:

Довгі спідниці - тренд літа 2024. Які фасони обрати та з чим їх носити (фото)Атласна довга спідниця в тренді (Фото: instagram.com/le.petit.colette)

Також зверніть увагу на спідниці з мережива, які стануть вашою модною знахідкою в літній період. Сміливо поєднуйте їх з улюбленими футболками та зручним взуттям.

Довгі спідниці - тренд літа 2024. Які фасони обрати та з чим їх носити (фото)Довга мереживна спідниця (Фото: instagram.com/lisaifi)

Окрім того, особливо стильно довга спідниця буде виглядати у комбінації з ошатною блузою та взуттям на підборах. Додайте невелику кількість макіяжу, розпустіть волосся, не забудьте про аксесуари - і неперевершений образ готовий!

Довгі спідниці - тренд літа 2024. Які фасони обрати та з чим їх носити (фото)Стильний образ зі спідницею (Фото: instagram.com/jeanne_andreaa)

Якщо ж бажаєте яскравих поєднань, зверніть увагу на спідницю з принтом, наприклад, квітковим. Адже квіткові малюнки продовжують підкорювати модниць у цьому сезоні, і це зовсім не дивно, оскільки подібні візерунки передають сонячний настрій та красу.

Довгі спідниці - тренд літа 2024. Які фасони обрати та з чим їх носити (фото)Довга спідниця з квітковим принтом (Фото: instagram.com/annamavridis)

Також подивіться, які сумки вже давно вийшли з моди та видають несмак.

А ще ми писали, з чим носити шорти-бермуди, які залишаються на піку популярності цього літа.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: valerie.kei, le.petit.colette, lisaifi, jeanne_andreaa, annamavridis.

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