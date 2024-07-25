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Шорти-бермуди залишаються на піку популярності цього літа: з чим носити трендову річ

Четвер 25 липня 2024 07:15
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Шорти-бермуди залишаються на піку популярності цього літа: з чим носити трендову річ Шорти-бермуди в моді влітку 2024 (Фото: instagram.com/jariatudanita)
Автор: Любов Блажко

Бермуди - це актуальна модель шортів, яка доповнить ваш літній гардероб. А головна позитивна особливість цієї речі полягає у тому, що вона підходить до будь-якого типу фігури.

З чим носити трендовий одяг, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

В першу чергу зверніть увагу на класичний джинсовий варіант, який стане базою для багатьох образів. Таку річ можна поєднувати як з улюбленими спортивними топами, так із зручними майками чи блузами.

Білі шорти-бермуди стануть в нагоді для особливих випадків. Скомбінуйте їх з актуальним взуттям та подовженим піджаком. Також не забудьте про аксесуари, щоб максимально стилізувати образ.

Шорти-бермуди залишаються на піку популярності цього літа: з чим носити трендову річЗ чим носити білі шорти-бермуди (Фото: instagram.com/irmatessar)

Далі можете побачити одразу кілька варіантів, які згодяться як для щоденних поїздок в офіс, так і для чогось більш розслабленого: прогулянок, походу в кіно чи побачень. Поэднайте їх з улюбленими сорочками, широкими футболками та піджаками.

Шорти-бермуди залишаються на піку популярності цього літа: з чим носити трендову річШорти-бермуди залишаються на піку популярності цього літа: з чим носити трендову річЗ чим носити шорти-бермуди влітку 2024 (Фото: instagram.com/allinstyleofficial)

Якщо ви любителька підборів, у комбінації з ними шорти-бермуди будуть виглядати особливо вишукано.

Крім того, розбавити образ можна яскравими деталями, наприклад, як показано нижче. Також сміливо комбінуйте бежеві шорти-бермуди з базовою сорочкою приємного відтінку, додайте червоні босоніжки і сумочку. Завершіть усе це стилізованими сонцезахисними окулярами.

Шорти-бермуди залишаються на піку популярності цього літа: з чим носити трендову річТренд літа 2024 - шорти-бермуди (Фото: instagram.com/fabulousmag)

Якщо ж ви обожнюєте пастельні відтінки, наступний образ може вам сподобатись. Зверніть увагу на бежеві шорти-бермуди, довжина яких трохи нижче коліна. Доповніть їх білою блузою, топом, класичними балетками, а також додайте піджак, підібраний в тон до шортів.

Шорти-бермуди залишаються на піку популярності цього літа: з чим носити трендову річШорти-бермуди 2024 - стильний образ (Фото: instagram.com/tatianadrodionova)

Якщо ж шукаєте аутфіт, який підійде для багатьох випадків та буде максимально комфортним, подивіться на фото нижче. Скомбінуйте чорні шорти-бермуди з білим верхом і розбавте все це сірими чи коричневими балетками. Також урізноманітнити образ можна сумкою з помітним принтом та трендовою оправою окулярів.

Шорти-бермуди залишаються на піку популярності цього літа: з чим носити трендову річСтильний та зручний образ (Фото: instagram.com/theshoppingchronicles)

Якщо ж все-таки для вас головне - лаконічність, тоді зверніть увагу на наступний можливий образ. Поєднайте шорти-бермуди з улюбленими босоніжками та класичною блузою-топом. Для максимальної вишуканості зберіть волосся у тугий пучок знизу, додайте аксесуари у вигляді сережок та сонцезахисних окулярів.

Коли забажаєте чогось по-справжньому літнього та легкого, візьміть собі на замітку наступне вбрання. Оберіть білий варіант шортів та скомбінуйте їх з майкою-блузою. Підкресліть одяг взуттям на підборах та об'ємно укладеним волоссям.

Шорти-бермуди залишаються на піку популярності цього літа: з чим носити трендову річШорти-бермуди - варіант модного образу (Фото: instagram.com/lalternativastyle)

Також почитайте, яке взуття обрати під літню сукню.

А ще ми розповідали про сумки, які вже давно вийшли з моди та видають несмак.

Для написання матеріалу були використані джерела: Instagram-сторінки модних блогерів та магазинів rachelove, styled.bysansha, lalternativastyle, theshoppingchronicles, tatianadrodionova, fabulousmag, allinstyleofficial, irmatessar, jariatudanita.

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