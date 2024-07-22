Ці сумки вже давно вийшли з моди та видають несмак. 5 головних антитрендів

Жіночка сумка - не тільки річ, у якій можна носити усе важливе. Це ще й стильний аксесуар, який здатен вдало підкреслити образ та додати цікавий акцент. Але деякі моделі вже давно вийшло з моди.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас головні антитренди цього сезону, від цих сумок вже варто відмовитися.

Сумочки з бісеру чи перлинок

Ще декілька років тому про цей аксесуар мріяли усі модниці. Але зараз зʼявилися більш модні варіанти цього аксесуару. А ось саморобні та "лялькові" сумочки стали антитрендом.

Які сумки вже вийшли з моди (скріншот)

Мікроскопічні сумочки

Це був дуже милий тренд. Але такі сумочки мають ефектний вигляд лише на фото. Адже усі розуміють, що про практичність тут не йдеться. Тому мініатюрні сумочки швидко вилетіли з трендів.

Антитрендові сумки на літо (скріншот)

Сумка "полювальниці"

Так звані сумки-чохли, у які можна покласти виключно телефон та декілька купюр, а також сумочки у вигляді мішечків вже давно не в трендах. Окрім цього, з трендів вилетіли аксесуари, які більше схожі на елементи обладунків лицарів або людей у доісторичні часи.

Які сумки вже вийшли з моди (скріншот)

Бананка

Ще декілька років тому такі поясні сумки були дуже модними. Їх носили і дорослі, і діти. Втім, нині жінкам та дівчатам слід відмовитися від подібних аксесуарів, адже вони вже давно ніяк не додають стилю.

Антитренди цього літа (скріншот)

Сумка-мішок

Такі аксесуари чудово підходять для зими, адже їх можна вдало комбінувати з куртками та усім теплим одягом. Але влітку, під босоніжки та сукні, під легкий одяг та капелюшки, - такі сумки просто видають несмак.

Які сумки вже не варто купувати (скріншот)