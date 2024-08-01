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Длинные юбки - тренд лета 2024. Какие фасоны выбрать и с чем их носить (фото)

Четверг 01 августа 2024 07:15
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Длинные юбки - тренд лета 2024. Какие фасоны выбрать и с чем их носить (фото) С чем носить длинные юбки, актуальные в этом сезоне (Фото: instagram.com/valerie.kei)
Автор: Любовь Блажко

Летняя мода меняется из сезона в сезон, и каждый раз модные эксперты предлагают нам новые тренды, сочетания и фасоны. Одной из актуальных находок является длинная юбка, и с ней можно создать множество аутфитов.

На какие фасоны следует обратить внимание и с чем их комбинировать, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Обратите внимание на изделие бежевого цвета, которое можно носить с костюмной жилеткой, а также трендовыми босоножками. Такой аутфит будет удобным и изысканным одновременно.

Длинные юбки - тренд лета 2024. Какие фасоны выбрать и с чем их носить (фото)Длинные юбки в моде этим летом (Фото: instagram.com/le.petit.colette)

Также присмотритесь к юбке в складку, которая отлично подойдет для особых случаев. Подчеркните наряд аксессуарами, легким макияжем и удачно подобранным верхом.

Длинные юбки - тренд лета 2024. Какие фасоны выбрать и с чем их носить (фото)Модная юбка на лето-осень 2024 (Фото: instagram.com/valerie.kei)

Атласные юбки - настоящий летний хит. Они достаточно универсальны и позволяют создавать множество различных сочетаний. Один из возможных вариантов можете увидеть на странице ниже:

Длинные юбки - тренд лета 2024. Какие фасоны выбрать и с чем их носить (фото)Атласная длинная юбка в тренде (Фото: instagram.com/le.petit.colette)

Также обратите внимание на юбки из кружева, которые станут вашей модной находкой в летний период. Смело сочетайте их с любимыми футболками и удобной обувью.

Длинные юбки - тренд лета 2024. Какие фасоны выбрать и с чем их носить (фото)Длинная кружевная юбка (Фото: instagram.com/lisaifi)

Кроме того, особенно стильно длинная юбка будет смотреться в комбинации с нарядной блузой и обувью на каблуке. Добавьте небольшое количество макияжа, распустите волосы, не забудьте про аксессуары - и непревзойденный образ готов!

Длинные юбки - тренд лета 2024. Какие фасоны выбрать и с чем их носить (фото)Стильный образ с юбкой (Фото: instagram.com/jeanne_andreaa)

Если же хотите ярких сочетаний, обратите внимание на юбку с принтом, например, цветочным. Цветочные рисунки продолжают покорять модниц в этом сезоне, и это неудивительно, поскольку подобные узоры передают солнечное настроение и красоту.

Длинные юбки - тренд лета 2024. Какие фасоны выбрать и с чем их носить (фото)Длинная юбка с цветочным принтом (Фото: instagram.com/annamavridis)

Также посмотрите, какие сумки уже давно вышли из моды и выдают безвкусицу.

А еще мы писали, с чем носить шорты-бермуды, которые остаются на пике популярности этим летом.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блоггеров: valerie.kei, le.petit.colette, lisaifi, jeanne_andreaa, annamavridis.

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