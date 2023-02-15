Автомобіль не заводиться після довгої стоянки: експерти назвали можливі причини

Іноді буває так, що акумулятор не старий, заряджений і холодного ранку стартер крутиться неохоче. При цьому на прогрітому моторі проблеми не виникають і нормальний запуск.

Двигун автомобіля може відмовитись від роботи з багатьох причин. Водії намагаються розв'язувати проблему відразу на місці та самостійно, щоб заощадити час та гроші на відвідуванні сервісу.

Експерти назвали причини, чому авто може не заводитись після довгої стоянки. Про це пише UAportal.

Проблема з електропроводкою

Відмова двигуна часто буває через пошкоджені контакти електропроводки. Таке відбувається через корозію або окиснення клем, а також через ослаблення затискача проводів, підключених до акумулятора.

При покупці водії часто звертають увагу саме на клему, а ще дуже важливий впаяний в неї кабель. Недостатню товщину мідної жили в кабелі видно по незвичайній поведінці стартера - в першу секунду після повороту ключа (або натискання кнопки стартера) його обертання дуже повільне, а потім він розкручується. При розрядженому акумуляторі все виглядає навпаки – стартер крутиться повільніше.

Свічки запалювання

На свічках запалення можуть з'явитися різні шкідливі відкладення, і вони працюватимуть некоректно. Ще вони перестають давати іскру, якщо були залиті бензином.

Підшипники

Проблема з підшипниками найчастіше постає перед великим навантаженням, тобто при холодному запуску. Стартер при цьому може працювати нормально, але під впливом магнітного поля якір перекошується і порушується контакт у щітках, а також магнітний зазор.

При сильному знесенні якір починає чіпляти стартер і через це падає потужність, сповільнюються обороти колінчастого валу ДВЗ. В принципі, досвідчені електрики з цією проблемою знайомі, але для її вирішення доведеться розбирати вузол повністю.

Порвався ремінь

Механічні несправності, через які двигун не заводиться, трохи менше, ніж електричних. Найімовірніше - обрив ременя ГРМ. Через підвищене навантаження при прокручуванні холодного (замерзлого) двигуна зношений привід найчастіше рветься саме при пуску. Буває і так, що вінець провертається на маховику і в цьому випадку стартер не може розкрутити двигун до пускових оборотів.

Несправності у паливній системі

Відмова двигуна працювати може бути пов'язана з відсутністю палива або несправністю паливної системи. У цьому випадку також є кілька основних причин: протікання, тріщини в паливному баку, несправність сепаратора, а також проблеми з бензонасосом.

Перед покупкою запчастин намагайтеся радитися з професіоналами, які, напевно, бачили потрібну вам деталь у зношеному та зламаному стані. Саме вони можуть підказати, на які місця звернути увагу під час вибору тієї чи іншої запчастини.