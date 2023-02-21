Придется ремонтировать: топ-5 ошибок водителей, которые вредят автомобилю
Многие водители совершают типичные ошибки, что приводит как к серьезным неисправностям в автомобиле, так и к опасным дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому важно стараться избегать их.
Об этом пишет Sante Plus.
Использование коробки передач, как опоры
Почти все водители привыкли держать руку на коробке передач во время езды. Однако это может привести к преждевременному ее повреждению.
Надо попытаться держать обе руки на руле, чтобы избежать постоянного повторения этого жеста. Также это поможет лучше реагировать на непредсказуемые ситуации.
Не проверять давление в шинах
Эксперты говорят, что неправильное давление в шинах может привести к чрезмерному расходу топлива и сократить срок их службы. Недостаточно накаченные шины обеспечивают плохое сцепление с дорогой, поэтому риск аварии увеличивается.
Также, если шины излишне накачаны, то они могут лопнуть, если попадут в выбоину.
Оставляют авто во дворе
Парковка машины на улице ухудшает ее состояние и внешний вид.
В частности, со временем ремни и уплотнения могут преждевременно изнашиваться из-за влажности и колебания температуры.
Отсутствие концентрации за рулем
На дороге необходимо соблюдать граничную концентрацию, причем независимо от того, с какой скоростью вы едете.
Не прогревание двигателя
Это может привести к капитальному ремонту двигателя. Когда вы заводите автомобиль, моторная смазка проходит через систему и для этого ему нужно время.
Если этого не делать, то двигатель серьезно повредится.
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