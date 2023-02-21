Придется ремонтировать: топ-5 ошибок водителей, которые вредят автомобилю

Многие водители совершают типичные ошибки, что приводит как к серьезным неисправностям в автомобиле, так и к опасным дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому важно стараться избегать их.

Использование коробки передач, как опоры

Почти все водители привыкли держать руку на коробке передач во время езды. Однако это может привести к преждевременному ее повреждению.

Надо попытаться держать обе руки на руле, чтобы избежать постоянного повторения этого жеста. Также это поможет лучше реагировать на непредсказуемые ситуации.

Не проверять давление в шинах

Эксперты говорят, что неправильное давление в шинах может привести к чрезмерному расходу топлива и сократить срок их службы. Недостаточно накаченные шины обеспечивают плохое сцепление с дорогой, поэтому риск аварии увеличивается.

Также, если шины излишне накачаны, то они могут лопнуть, если попадут в выбоину.

Оставляют авто во дворе

Парковка машины на улице ухудшает ее состояние и внешний вид.

В частности, со временем ремни и уплотнения могут преждевременно изнашиваться из-за влажности и колебания температуры.

Отсутствие концентрации за рулем

На дороге необходимо соблюдать граничную концентрацию, причем независимо от того, с какой скоростью вы едете.

Не прогревание двигателя

Это может привести к капитальному ремонту двигателя. Когда вы заводите автомобиль, моторная смазка проходит через систему и для этого ему нужно время.

Если этого не делать, то двигатель серьезно повредится.