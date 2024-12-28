Следуйте этим 4 советам, чтобы сохранить глаза здоровыми на многие годы

Каждый человек хотя бы один раз в жизни сталкивался с перенапряжением и усталостью глаз. Напряжение глаз является распространенным симптомом, который наносит сильный дискомфорт и может привести к болезням.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard .

Что такое напряжение глаз и что его вызывает

Напряжение глаз не является официальным медицинским диагнозом. Скорее, оно часто используется в разговорной речи для описания дискомфорта в глазах, иногда в сочетании с кратковременными трудностями зрения.

Долгие периоды интенсивного сосредоточения на одной задаче без перерыва могут привести к симптомам, которые можно отнести к напряжению глаз. Например, чтение мелкого шрифта или выполнение детального рукоделия в течение длительного периода времени может затруднить расслабление внимания, когда вы смотрите вверх и пытаетесь сосредоточиться на чем-то дальше.

Дискомфорт в глазах также может возникать из-за попыток видеть при тусклом освещении или в других ситуациях, которые заставляют глаза работать интенсивнее.

Когда напряжение глаз вызвано длительными сеансами работы перед электронными экранами, это также называется цифровым напряжением глаз или синдромом компьютерного зрения. Дискомфорт часто является результатом нашей естественной склонности недостаточно моргать, глядя на экран.

Типичные действия, которые могут вызвать симптомы дискомфорта в глазах, если выполнять их в течение длительного времени без перерывов, включают:

проводить время за компьютерами, планшетами, мобильными телефонами или смотреть телевизор

вождение

чтение

рукоделие или другие ремесла, требующие постоянной, тщательной фокусировки

тусклое освещение

блики или очень яркое освещение

пыль или пятна на цифровом экране

плохая погода во время движения

ношение очков или контактных линз неподходящего рецепта

Симптомы напряжения глаз

Общие симптомы включают:

сухие или слезящиеся глаза

размытость зрения или трудности с фокусировкой

глаза уставшие, болят, чешутся

трудно держать глаза открытыми

мышечные спазмы глаз или век

головная боль

боль в глазах от яркого света

Переутомление глаз также может вызвать проблемы с концентрацией, производительностью или точностью чтения (из-за размытости зрения).

Что стоит делать

Делайте регулярные перерывы

Следуйте правилу 20-20-20: каждые 20 минут смотрите в течение 20 секунд на что-то на расстоянии около 20 метров.

Держите поверхности глаз влажными

Не забывайте моргать, используйте увлажняющие капли во время просмотра цифровых экранов в течение длительного периода времени.

Надевайте очки, а не контактные линзы для работы за компьютером. Во время вождения направляйте вентиляционные отверстия подальше от глаз, чтобы не пересушивать их.

Зимой используйте увлажнитель воздуха в доме.

Получите четкое видение

Необходимо держать поверхности цифровых экранов и очков чистыми. Уменьшите блики днем с помощью поляризованных солнцезащитных очков, особенно во время вождения.

Создайте удобное для глаз рабочее пространство

Чтобы избежать сухости глаз и напряжения, вот как стоит обустроить рабочее место: