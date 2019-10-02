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Діставайте пуховики: на Україну насувається сильне похолодання

STYLERЖиття    02.10.2019 - 12:28
Діставайте пуховики: на Україну насувається сильне похолодання
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погодні умови в Україні з завтрашнього дня почнуть погіршуватися

Погода в Україні з четверга, 3 жовтня, почне псуватися. І якщо сьогодні жителі країни можуть насолодитися теплими променями жовтневого сонця, то вже з завтрашнього дня ситуація різко зміниться, пише Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

І першими постраждають західні області, де в четвер похолодає до +11... +17 і підуть помірні, а місцями сильні дощі.

Тим не менш, на інших територіях у четвер тепла і суха погода ще затримається. Очікується від +17 до +24 тепла.

У Києві 3 жовтня тепло, сухо. Повітря прогріється до +22...+23 градусів. Але вже у п'ятницю, 4 жовтня, в столиці похолодає і почнуться дощі.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

"З найближчої перспективи четвер очікується найтеплішим днем, крім Заходу України, далі будуть пуховики, шарфи до носа, шапки на очі і, страшно сказати, можливо і рукавички", - пише синоптик.

Діставайте пуховики: на Україну насувається сильне похолодання

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

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