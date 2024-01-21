Дослідження показало, чи можна довіряти рекомендаціям віртуального лікаря

Чи можна довіряти рекомендаціям віртуального лікаря

"У сучасному світі при появі різноманітних симптомів, від головного болю до висипки, люди починають з’ясовувати, що з ними за допомогою пошук у Google. Нове дослідження показує, що немає переконливих підстав вважати використання онлайн-ресурсів для визначення захворювань шкідливим. Воно навіть може призвести до помірного скорочення шляху до отримання точного діагнозу", - каже лікар.

За його словами, використання онлайн-пошуковика для спроб розібратися з медичними проблемами досить тривалий час викликає суперечливе ставлення.

"Існує занепокоєння, що це може призвести до неточних діагнозів, втрати дорогоцінного часу при небезпечних захворюванням, неправильних порад щодо того, куди звертатися за лікуванням і підвищеної тривожності (кіберхондрії)", - додає Швець.

У новому експерименті дослідники з Гарварду намагалися емпірично виміряти зв’язок пошуку в інтернеті з діагнозом і тривогою.

Як проводили дослідження

"У дослідженні взяли участь 5 000 американців, середній вік - 45 років. Їх попросили уявити, що хтось з близьких має певні симптоми. Учасники мали поставити діагноз на основі цих даних. Далі вони шукали в інтернеті інформацію про симптоми (від легких до важких, що описували поширені захворювання, такі як вірусні інфекції, інфаркти та інсульти) і знову висловлювали припущення щодо діагнозу", - розповідає лікар.

Крім діагностики стану, учасникам запропонували вибрати рівень проблем зі здоров’ям, починаючи від "нехай само пройде" до виклику служби екстреної допомоги. Крім того, вони фіксували свій рівень тривожності.

Результати показали незначне підвищення точності діагностики до і після пошуку - з 49,8% до 54 %. Однак щодо визначення рівня проблеми чи занепокоєності не було встановлено достовірної різниці.

"Приблизно три чверті учасників змогли встановити серйозність ситуації та правильно вибрати, куди звернутися за допомогою. Крім того, люди з попереднім досвідом лікування, включно з жінками та людьми похилого віку, змогли краще передбачити точний діагноз", - каже Швець.

На думку авторів дослідження, пошук симптомів в інтернеті не є поганою ідеєю. Навпаки, він навіть може допомогти пацієнтам зрозуміти, що не так з їхнім здоров’ям.

Учасники здебільшого не використовували інформацію з форумів або соціальних мереж. Це також спростовує думку, що люди отримують "погані поради" в інтернеті через недостовірні джерела інформації.