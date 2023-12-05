Кібернетик сказав, чи може ШІ знищити людство

Розвиток штучного інтелекту набирає шалених темпів. Ледь не щомісяця із його допомогою науковцям вдається робити важливі відкриття. Але такий стрімкий прогрес цих новітніх технологій багатьох лякає - мовляв, ШІ може вийти з-під контролю та знищити людство.

Про те, чи є реальні загрози для людей від ШІ, розповів завідувач відділу теорії цифрових автоматів Інституту кібернетики імені В. Глушкова НАН України, доктор фіз.-мат. наук Олександр Летичевський ексклюзивно в інтерв'ю РБК-Україна.

Чи може розвиток штучного інтелекту знищити людство

"Людство можна буде цивілізаційно знищити, якщо ШІ активно братиме участь у соцмережах і впливатиме на пересічних користувачів. На яку ступінь ми йому дозволимо втручатися у життя людства, так це і буде. Бо якщо ми йому дозволимо запускати ракети і давати такі рішення на основі штучного інтелекту, тоді звичайно - це небезпека", - говорить вчений.

Втім Летичевський додає, що теорії про те, що з'являться якісь фантастичні роботи, які будуть все знищувати - далекі до реалізації.

"Хоча вже є випадок, коли робот на складі помилково сприйняв людину за товар і розчавив її своїм маніпулятором. Тому це все не має контролюватись виключно статистичним підходом. Якщо хтось це дозволить, то це буде злочин", - наголошує кібернетик.

Він також зазначає, що нейронні мережі, які погано натреновані, роблять помилки і вони ще будуть траплятись, бо технологія ще вдосконалюється.

Чи треба контролювати розвиток ШІ

"Треба контролювати такі продукти і сертифікувати. Chat GPT не є небезпечним, але люди починають йому уже довіряти, але там є такі явища, як галюцинації - вигадані факти і події. Я його запитав якось, чи знає він про мою статтю про слонів, а він почав про неї щось розказувати, хоч у мене ніколи не було такої статті", - додає вчений.

Летичевський наголошує, що системи ШІ треба ліцензувати так само як ліки чи атракціони. Вони мають бути безпечними для того, щоб їх використовували у різних галузях.

"З чат-ботами можна створити багато акаунтів у соцмережах і вони агітуватимуть людей за певні політичні партії або підбурюватимуть до неправомірних дій. Люди емоційно сперечаються, ображають одне одного, а чат-бот толерантний, він акуратно нав'язуватиме свою думку. А це вже напад на демократію. Це серйозна штука. Тому це треба відстежувати і все сертифікувати, бо це вплив на загальну свідомість у соцмережах", - пояснює вчений.

Також він додає, що люди робитимуть нові винаходи на основі ШІ і з часом він впливатиме на всі сфери нашої діяльності.