Доскакались: номер Квартала 95 про выборы "взорвал" сеть

Выборы в Верховную Раду 21 июля уже стартовали, и украинцы отдают голоса за достойных по их мнению кандидатов в нардепы как по партийным спискам, так и по мажоритарке. Вечером после закрытия избирательных округов начнется самое главное - подсчет голосов. Задолго до этого серьезного процесса, еще с предвыборной гонки, в сети "вспомнили" тематический номер актеров студии "Квартал 95", и смешные сцены теперь обрели свою вторую жизнь.

Архивное видео 3,5-летней давности про подсчет голосов после выборов в Раду собрало огромное количество просмотров на YouTube, а в комментариях появилась новая - актуальная реакция. Пользователи сети делятся впечатлениями о новом-старом номере, в котором также сыграл тогдашний актер и лидер "квартальщиков", а ныне президент Украины Владимир Зеленский.

Как нужно считать голоса после выборов - честно или правильно? Комики талантливо перевоплотились в политиков и попробовали дать ответ на этот "острый" вопрос.

Сценка "Центральный избирательный округ, ночь после выборов - подсчет голосов" начинается диалогом Елены Кравец в образе Юлии Тимошенко и Юрия Крапова - а-ля Петра Порошенко. Перед ними на столе лежат бюллетени, но вот начать подсчет сообща не получается из-за "дружественной атмосферы".

Юрий Крапов и Елена Кравец в номере "Квартала" про выборы (Фото: скрин)

Вскоре к паре присоединяется Виталий Кличко в исполнении Евгения Кошевого. В руках у него торт и цветы: "Ну поздравляю, кто?... А сколько?.. А мальчик или девочка?"

Евгений Кошевой "традиционно" сыграл Виталия Кличко (Фото: скрин)

Затем врывается Ляшко, которого сыграл Зеленский, и с ходу с соответствующей фирменной риторикой объявляет о фальсификации и недоверии к результатам подсчета голосов. "Радикалу" пояснили, что никто даже не начинал считать, и он принес извинения за несвоевременный визит.

Владимир Зеленский в образе Олега Ляшко (Фото: скрин)

Между политиками завязывается забавный разговор, и Зеленский-Ляшко берется разъяснить Кошевому-Кличко значение слов протеже, визави и комильфо.

Зеленский и Кошевой на сцене "Квартала" в номере про выборы в Раду (Фото: скрин)

После ликбеза начинается сам подсчет, который вскоре переростает в дележ испорченными бюллетенями, на которых избиратели написали всяческие ругательства - в данном случае политики ради увеличения результата решили присвоить себе написанные бранные эпитеты и пожелания - мол, это все про них, что тут не ясно...

Александр Пикалов "нарядился" в Януковича в вышиванке (Фото: скрин)

От этого занятия их отвлекает Александр Пикалов в образе Виктора Януковича в вышиванке и шароварах. "Легитимный" объясняет, что вернулся в Украину из России после побега благодаря не старым связям, а "Новой почте". Далее он присоединяется к беседе и рассказывает и про шапки, и про разговоры с Сирией, и про всю жизнь за одно мгновение...

Номер "Квартала 95" за декабрь 2015-го про подсчет голосов (Видео: YouTube / Студия Квартал 95 Online)

Пользователи сети в комментариях к видео хвалят талантливых актеров, а учитывая политическую карьеру Зеленского номер даже называют "пророческим".

Доскакались;

Пророческий видос Хайп Зе! Так давай не тормози "Голобородько";

Ох, смотрю в который раз! Спасибо! Все бесподобны! Но Владимир в роли Ляшко - это шедевр! А Александр здесь - Янукович - класс! Скотыняки таки...

Даже и не верится, что такой веселый человек как Зеленский может стать нашим президентом... Но я в него верю!

Браво, ребята! Пересматриваю в который раз - одно из самых любимых видео!

Как же я ржала, когда испорченные бюллетени делили! Елене Кравец давно пора звание народной давать. Все остальные тоже обалденные - очень люблю и обожаю ваш состав! Наш камеди клаб рядом не валялся. всегда вашими роликами поднимаю себе настроение, жаль, если после 21 апреля закончится ваш проект...

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, на днях в сети появилось видео, на котором президент Владимир Зеленский грубо оттолкнул министра обороны Украины Степана Полторака. Ролик вызвал горячие споры в сети, и после инцидента появился комментарий главы Минобороны.

Также мы писали о том, что ранее Офис президента Украины Владимира Зеленского упрекнули в использовании стилистики работ каллиграфа и лауреата Шевченковской премии Василия Чебаныка без его разрешения.