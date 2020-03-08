Дорожные камеры и жесткие штрафы: когда в Украине начнут рассылать "письма счастья"

ПДД в Украине будут фиксировать камеры, а полноценно новая система автоматического контроля нарушений на дорогах вместе со штрафами должна заработать в апреле. Впрочем, по словам главы МВД Арсена Авакова, уже в ближайшее время будет объявлено о старте переходного периода, который продлится 45 дней.

Так, камеры фото- и видеофиксации полтора месяца будут работать в режиме информирования и предупреждения.

Правоохранители уже готовят давно анонсированные "письма счастья" водителям, а за нарушения правил дорожного движения предусмотрены более "дорогие" штрафы. Так, после пробного периода процедура наказаний будет применяться по-полному.

Министр также заявил в своем блоге, что по всей стране планируют постепенно увеличивать количество камер на автодорогах.

Ранее в Мининфраструктуры рассказывали о намерении установить на дорогах государственного значения 250 таких камер.

В феврале к реализации проекта по внедрению локальных программ безопасности привлекли Киев, Одессу, Харьков, Каменец-Подольский, Днепр и Львов. Эти города уже обустраивают инфраструктуру безопасности: системы снижения скорости возле школ, велодорожек и пешеходных переходов.

По мнению Авакова, фото- видеофиксация является "единственным путем" для сокращения трагических ДТП, жертвами которых в неделю становятся до 50 человек в Украине.

Дорожные камеры и штрафы должны снизить смертность на дорогах Украины, уверен Аваков (Фото: blogs.pravda.com.ua)

Как сообщалось ранее, в Украине появился новый сервис от Министерства инфраструктуры, благодаря которму водителям будут доплачивать за аккуратное вождение.