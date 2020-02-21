В Украине ужесточат штрафы за нарушения на дорогах: о чем речь

В Украине ужесточат штрафы за нарушение ПДД (Коллаж РБК-Украина)

Украинцев начнут штрафовать за переход на красный свет светофора и темную одежду

В Украине собираются поднять штрафы как для водителей, так и для пешеходов. Наказывать теперь будут не только за нарушения ПДД, но и за то, что пешеходы ходят в темное время суток в одежде без светоотражающих элементов. Водителям не будет больше освобождений от уголовной ответственности или смягчения наказания, если они нарушили ПДД.

На данный момент целый ряд законопроектов о дорожном движении находится в Верховной Раде. Их подал глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп Денис Монастырский. Минимальный штраф после принятия этих законопроектов составит 510 гривен.

За что будут наказывать водителей

Не пристегнутый ремень - 510 гривен (повторное нарушение – 680 гривен)

Отсутствие мотошлема - 510 гривен

Номерной знак без подсветки, грязный или его отсутствие - 510 гривен

Водитель разговаривает по телефону - 510 гривен

За превышение скорости свыше 50 км/в час в населенных пунктах штраф будет строже – до 3400 гривен. Нарушение правил проезда перекрестков, остановок общественного транспорта, использование световых приборов, проезд на запрещающий сигнал – 510 гривен.

Нарушение правил стоянки и непредставление преимущества в движении авто полиции, скорой или аварийной службы с мигалками – 680 гривен.

Нарушения норм ПДД, которое привело к аварийной ситуации – 3400 гривен. Оставление места ДТП – 3400 гривен (в данном случае, смогут и права забрать на 6 месяцев).

За управление автомобилем без прав – 1190 гривен, после лишения прав – 20400 гривен.

За что будут наказывать пешеходов

Пешеходов будут штрафовать на 51 гривну за то, что в темное время они передвигаются без светоотражающих элементов (это может быть жилет, наклейка или лента). За переход дороги в неположенном месте или на красный свет светофора – 255 гривен. Нарушение ПДД пешеходами ли велосипедистами в нетрезвом состоянии – 510 гривен.

Нарушения, которые привели к созданию аварийной обстановки – 510 гривен.