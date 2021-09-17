Дорогой отопительный сезон 2021-2022: как украинцы готовятся к зиме

В Украине вскоре начнется отопительный сезон, при этом сейчас остается неизвестным, какие тарифы в платежках будут получать граждане в разных городах. С одной стороны власти указывают на цену 7,42 гривны за кубометр для населения, с другой, как отмечают в Ассоциации городов Украины, теплокоммунэнерго пока не могут купить дешевый газ от "Нафтогаза", оставив тарифы на свои услуги без изменений.

Пока в правительстве говорят, что оснований для повышения тарифов на отопление нет, во многих городах власти решили таки поднять цены на теплоснабжение, говорится в сюжете ТСН .

Как подчеркивают в Кабмине, только местное самоуправление занимается установлением тарифов на отопление.

"В НАК" Нафтогаз "предложили ценовое предложение на целый год для ТКЭ на производство тепла для населения, что на 52 гривны ниже, чем заложено в тарифах большинства предприятий", - рассказала замглавы министерства развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

В свою очередь тепловики требуют снять аресты с их счетов за газовые долги, а также угрожают инициировать по стране акции протеста работников отрасли.

Дело в том, что в 59 общинах есть риск срыва отопительного сезона, поскольку у предприятий теплокоммунэнерго заблокированы счета в связи с задолженностью по газу. Так, к началу августа долг населения за услуги теплоснабжения и горячей воды превысил 20 млрд грн, за поставку и распределение газа - 23,7 млрд грн.

В правительстве говорят, что пошли на уступки, и предприятия ТКЭ будут проводить расчеты в течение 45 дней после потребления газа.

Как украинцы готовятся пережить зиму

Под Полтавой в Лубнах пенсионерка Валентина Николаевна жалуется, что за прошлый отопительный сезон суммы в платежках у нее были вдвое больше, чем пенсия.

Женщина получает субсидию, и только на эти льготы и надеется, так как в этом городе тарифы на отопление с 1 октября вырастут приблизительно на 30%.

В тех же Лубнах еще одна женщина рассказала, что уже лет десять не использует централизованное отопление, а вместо этого у нее индивидуальный котел, купленный за 15 тысяч гривен. Алла Бакай в зимнее время ежемесячно использует 200 "кубов" газа, за что платит около 2 тысяч гривен.

Тут важно отметить, что переход на автономное отопление предусматривает ряд дополнительных расходов, среди которых установка новых батарей и труб, оформление разрешительных документов и прочее.

Кстати, приходится также и оплачивать обогрев мест общего пользования в многоэтажке - за трубу, которая греет в подъезде, жильцы дома в отопительный сезон каждый месяц платят около 700-800 гривен.

В Киеве в большинстве многоэтажных домов применяется централизованное отопление. В одной из многоэтажек правление ОСМД посчитало, что переходить на индивидуальное им будет невыгодно. Так, жильцы дома потребляют меньше тепла благодаря тепловому насосу, который использует для обогрева даже воздух из вентиляционных каналов квартир. Прошлой зимой стоимость отопления тут составляла в среднем 14 грн за кв. м.

Стоимость подобной помпы - аж 160 тысяч гривен. Впрочем, отмечается, что покупку им частично профинансировали из программ государственной и муниципальной поддержки.