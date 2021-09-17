Дорогий опалювальний сезон 2021-2022: як українці готуються до зими

В Україні незабаром почнеться опалювальний сезон, при цьому наразі залишається невідомим, які тарифи в платіжках отримуватимуть громадяни в різних містах. З одного боку влада вказує на ціну 7,42 гривні за кубометр для населення, з іншого, як зазначають в Асоціації міст України, теплокомуненерго поки не можуть купити дешевий газ від "Нафтогазу", залишивши тарифи на свої послуги без змін.

Поки в уряді кажуть, що підстав для підвищення тарифів на опалення немає, у багатьох містах влада вирішила таки підняти ціни на теплопостачання, йдеться в сюжеті ТСН .

Як наголошують в Кабміні, тільки місцеве самоврядування займається встановленням тарифів на опалення.

"У НАК "Нафтогаз" запропонували цінову пропозицію на цілий рік для ТКЕ на виробництво тепла для населення, що на 52 гривні нижче, ніж закладено в тарифах більшості підприємств", - розповіла заступник голови міністерства розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська.

Своєю чергою тепловики вимагають зняти арешти з їхніх рахунків за газові борги, а також погрожують ініціювати по країні акції протесту працівників галузі.

Річ у тім, що в 59 громадах є ризик зриву опалювального сезону, оскільки у підприємств теплокомуненерго заблоковані рахунки у зв'язку із заборгованістю по газу. Так, до початку серпня борг населення за послуги теплопостачання та гарячої води перевищив 20 млрд грн, за постачання і розподіл газу - 23,7 млрд грн.

В уряді кажуть, що пішли на поступки, і підприємства ТКЕ будуть проводити розрахунки протягом 45 днів після споживання газу.

Як українці готуються пережити зиму

Під Полтавою в Лубнах пенсіонерка Валентина Миколаївна скаржиться, що за минулий опалювальний сезон суми в платіжках у неї були вдвічі більше, ніж пенсія.

Жінка отримує субсидію, і тільки на ці пільги й сподівається, позаяк в цьому місті тарифи на опалення з 1 жовтня зростуть приблизно на 30%.

У тих же Лубнах ще одна жінка розповіла, що вже років десять не використовує централізоване опалення, а замість цього у неї індивідуальний котел, куплений за 15 тисяч гривень. Алла Бакай в зимовий час щомісяця використовує 200 "кубів" газу, за що платить близько 2 тисяч гривень.

Тут важливо зауважити, що перехід на автономне опалення передбачає ряд додаткових витрат, серед яких установка нових батарей і труб, оформлення дозвільних документів та інше.

До речі, доводиться також і оплачувати обігрів місць загального користування в багатоповерхівці - за трубу, яка гріє в під'їзді, мешканці будинку в опалювальний сезон щомісяця платять близько 700-800 гривень.

У Києві в більшості багатоповерхових будинків застосовується централізоване опалення. В одній з багатоповерхівок правління ОСББ порахувало, що переходити на індивідуальне їм буде невигідно. Так, мешканці будинку споживають менше тепла завдяки тепловому насосу, який використовує для обігріву навіть повітря з вентиляційних каналів квартир. Минулої зими вартість опалення тут становила в середньому 14 грн за кв. м.

Вартість подібної помпи - аж 160 тисяч гривень. Втім, зазначається, що покупку їм частково профінансували з програм державної та муніципальної підтримки.