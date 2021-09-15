Тарифный пинг-понг. Цены на "коммуналку" вырастут, если власти не договорятся

Ни Кабмин, ни местные власти, ни тем более население не хотят повышения коммунальных тарифов. Как для центральной власти, так и для муниципалитетов рост цен на "коммуналку" чреват нелицеприятными объяснениями с электоратом, на чьем кармане это, собственно, и скажется. Только основания для пересмотра стоимости услуг есть, как минимум на тепло и горячую воду. Подробнее о том, почему тарифы ЖКХ могут вырасти – ниже в материале РБК-Украина.

Цены на газ в Европе день за днем обновляют рекорды, уже преодолев отметку в 800 долларов за тысячу кубометров. Тем временем в правительстве не устают повторять, что причин для пересмотра расценок на услуги ЖКХ нет. Если же и нужны какие-то корректировки, то это вопрос к мэрам и горсоветам, которым пару месяц назад передали соответствующие полномочия.

Цена на газ для бытовых потребителей, подчеркивают чиновники, точно не изменится. До конца отопительного сезона население защищено т.н. "годовым тарифом", который, к примеру, у "Нафтогаза" составляет 7,96 гривен/кубометр.

"У большинства газоснабжающих компаний цена также зафиксирована в районе 8 гривен для бытовых потребителей", – напомнил во вторник премьер Денис Шмыгаль. А на прошлой неделе глава правительства заявил, что не видит причин и для пересмотра тарифов на теплоснабжение и горячую воду. "Именно органы местного самоуправления теперь отвечают за установление тарифов на тепло и горячую воду", – напомнил он.

Тарифы раздора: городам дали выбор

Если на газ и э/э цену для населения власти действительно зафиксировали, то с тепловой энергией ситуация сложнее, говорит директор Офиса поддержки реформ Минрегиона Юлия Перчук. Избежать роста тарифа на тепло, по ее мнению, можно, только если будут применены дополнительные компенсаторы со стороны властей.

"Теплоснабжающие предприятия действуют как субъекты хозяйствования, и должны закупать газ на рыночных условиях. Чтобы избежать закупки газа по 15-20 гривен за кубометр, частично этот вопрос был урегулирован. НАК "Нафтогаз" предлагает поставлять фиксированную часть объема газа – для производства тепловой энергии для населения по фиксированной цене – 7,42 гривны за кубометр. Но остается открытый вопрос, что же делать с остальной частью газа по рыночной цене, которую сейчас трудно спрогнозировать – для нужд социальной сферы и прочих не бытовых потребителей", – рассуждает эксперт.

На местах повышение цен на услуги ЖКХ также считают неизбежным, если Кабмин не вмешается в ситуацию. Тогда как Денис Шмыгаль уверен, что предложенная НАК "Нафтогаз" цена позволит не повышать стоимость тепла на ближайший отопительный сезон. "Мы за этим будем следить по каждому городу, по каждому региону", – предупредил он.

Но теплокоммунэнерго пока не могут купить дешевый газ от "Нафтогаза", оставив тарифы на свои услуги без изменений, говорит исполнительный директор Ассоциации городов Украины (АГУ) Александр Слобожан. И тому есть несколько причин.

"По трубе идет газ, для бюджетных учреждений он стоит 20 гривен, а для населения вроде как 7,42 гривны за куб. А как рассчитали и разграничили эти объемы? То есть это под ответственность мэра? Нужно постановление Кабмина, иначе этот газ нельзя распределить. Значит, он будет миксоваться и для населения будет таким же дорогим", – отметил Слобожан. У местной власти, принявшей решение самостоятельно, могут возникнуть проблемы с Антимонопольным комитетом и Аудиторской службой, уверен собеседник.

К тому же льготная цена, даже если будут урегулированы бюрократические преграды для ее применения, не решит вопрос с тарифами, говорят в АГУ. По словам Слобожана, цены на теплоснабжение и горячую воду все равно нужно будет пересмотреть.

Почти 90% всей тепловой энергии в централизованных системах отопления производится из газа, а в структуре тарифа на тепло газ занимает 70-80%, подтверждает Юлия Перчук. Остальные 20-30% в тарифе – заработная плата ТКЭ, вода, электроэнергия, налоги, а также техническое обслуживание и модернизация инженерных систем.

"Даже при 7,4 гривен/куб нужна корректировка на 30-40%. В тарифах для населения сейчас заложена цена прошлых периодов, когда газ был дешевле. По бюджетным учреждениям рост цен должен быть еще больше – в два-три раза", – уверен Слобожан.

НКРЭКУ два года почти не пересматривала тарифы на тепло. У местной власти такое право появилось лишь с июля этого года, когда регулятор, выполняя поручения Кабмина, передал этот вопрос муниципалитетам. "Но сейчас интересы по тарифам для местной и центральной власти совпадают. Ни мы не хотим их повышать, ни они. Но тариф должен корректироваться", – пояснил эксперт АГУ.

Чтобы оставить тарифы прошлого отопительного сезона, местным бюджетам необходимо 25 млрд гривен, посчитали в АГУ. Из них 16 млрд гривен – на компенсацию ТКЭ разницы в тарифе для населения, еще 9 млрд гривен для бюджетных учреждений. На местах сделают это за свой счет при условии, что им предоставят компенсаторы.

В городах предложили несколько вариантов выхода из ситуации. Первый – увеличить на 5% норматив отчисления подоходного налога в местные бюджеты, о чем ранее говорил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Еще один компенсатор – уменьшить объем реверсной дотации до 20% и увеличить базовую дотацию до 100%. Кроме того, в городах согласятся и на дополнительную субвенцию на ремонт дорог и улиц в общинах на 10 млрд гривен, а также на 50% от средств Госфонда регионального развития.

"Не может быть индивидуальных предложений, они должны касаться всех городов и общин. НДФЛ – справедливый инструмент, который будет касаться всех муниципалитетов, он всем добавит деньги равномерно по количеству людей", – добавил Слобожан.

РБК-Украина обратилось за комментарием в Минрегион по поводу возможной компенсации местным бюджетам, а также оценки профильного министерства насчет необходимости корректировки тарифов на тепло и горячую воду. На момент выхода публикации в Минрегионе не предоставили свою позицию по данному вопросу, пообещав сделать это позже.

Коммунальные долги

Еще одна нерешенная проблема – долги ТКЭ за использованный газ и долги населения перед ТКЭ за поставленные услуги. В 59 общинах есть риск срыва отопительного сезона, поскольку у предприятий теплокоммунэнерго заблокированы счета в связи с задолженностью по газу. По данным Госстата, к началу августа долг населения за услуги теплоснабжения и горячей воды превысил 20 млрд гривен, за поставку и распределение газа – 23,7 млрд гривен.

Годовой уровень расчетов населения за потребленные услуги составляет около 93-95%, говорит Юлия Перчук. Но в течение отопительного периода население рассчитывается лишь на 78%. Тогда как ТКЭ должны рассчитываться на 100% и платить аванс, иначе поставки газа могут быть прекращены.

"Рост цены газа будет очень влиять на прохождение сезона, и без поддержки от государственной и местной власти успешно пройти отопительный период предприятиям и не увеличить тарифы будет сложно", – полагает она.

Если власти не договорятся и не найдут решения, повышение тарифов, вероятно, приведет к еще большему росту задолженности за "коммуналку". Кроме того, можно ожидать усиления нагрузки на госбюджет в связи с необходимостью поддерживать малообеспеченных граждан через систему субсидий. В Кабмине и без пересмотра тарифов готовятся запросить у Рады изменения в госказну, чтобы выделить на субсидии дополнительно 12 млрд гривен.