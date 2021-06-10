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На дорогах Києва засвітився рідкісний суперкар вартістю понад 5 мільйонів

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Київ, Четвер 10 червня 2021 18:56
На дорогах Києва засвітився рідкісний суперкар вартістю понад 5 мільйонів Колаж РБК-Україна: в Києві помітили рідкісний суперкар
Автор: Роман Мирончук

У Києві помітили суперкар Wiesmann GT MF4. Цей рідкісний автомобіль коштує близько 200 тисяч доларів, що становить понад 5,4 мільйона гривень. Спортивне авто німецької компанії Wiesmann Auto-Sport почали випускати з 2003 року.

Фотографію машини в столиці опублікував luxury.cars.ua в Instagram.

На дорогах Києва засвітився рідкісний суперкар вартістю понад 5 мільйонів

У Києві помітили рідкісний суперкар Wiesmann GT MF4 (фото: instagram.com/luxury.cars.ua)

Спочатку в авто встановлювали двигун V8 N62B48, який видавав 367 к.с., але з 2010 року почали використовувати V8 з подвійним турбокомпресором. Тому потужність збільшилася до 407 к.с. Саме з таким мотором було авто на вулицях Києва.

На дорогах Києва засвітився рідкісний суперкар вартістю понад 5 мільйонів

У Києві помітили рідкісний суперкар Wiesmann GT MF4 (фото: instagram.com/luxury.cars.ua)

Максимальний крутний момент двигуна становить 600 Ньютон-метрів. Це дозволяє авто розганятися до 100 км/год за 4,6 секунди. При цьому максимальна швидкість машини досягає 291 км/год.

На дорогах Києва засвітився рідкісний суперкар вартістю понад 5 мільйонів

У Києві помітили рідкісний суперкар Wiesmann GT MF4 (фото: instagram.com/luxury.cars.ua)

У спортивному автомобілі встановлена ​​шестиступінчаста автоматична коробка передач. Авто з заднім приводом і важить тисячі 1455 кілограмів. Витрата по місту становить 17,2 літра палива на 100 км, за містом - 9,4 л, в змішаному циклі - 12,3.

Нагадаємо, в травні 2021 року українці купили 8400 нових машин. При цьому на авто з салону було витрачено 270 млн доларів (близько 7,3 млрд грн). А найпопулярнішим автомобілем серед українців став кросовер Toyota RAV4.

Ми також писали про те, що в Києві показали електромобілі українського виробництва.

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