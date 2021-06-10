На дорогах Києва засвітився рідкісний суперкар вартістю понад 5 мільйонів

У Києві помітили суперкар Wiesmann GT MF4. Цей рідкісний автомобіль коштує близько 200 тисяч доларів, що становить понад 5,4 мільйона гривень. Спортивне авто німецької компанії Wiesmann Auto-Sport почали випускати з 2003 року.

У Києві помітили рідкісний суперкар Wiesmann GT MF4 (фото: instagram.com/luxury.cars.ua)

Спочатку в авто встановлювали двигун V8 N62B48, який видавав 367 к.с., але з 2010 року почали використовувати V8 з подвійним турбокомпресором. Тому потужність збільшилася до 407 к.с. Саме з таким мотором було авто на вулицях Києва.

У Києві помітили рідкісний суперкар Wiesmann GT MF4 (фото: instagram.com/luxury.cars.ua)

Максимальний крутний момент двигуна становить 600 Ньютон-метрів. Це дозволяє авто розганятися до 100 км/год за 4,6 секунди. При цьому максимальна швидкість машини досягає 291 км/год.

У Києві помітили рідкісний суперкар Wiesmann GT MF4 (фото: instagram.com/luxury.cars.ua)

У спортивному автомобілі встановлена ​​шестиступінчаста автоматична коробка передач. Авто з заднім приводом і важить тисячі 1455 кілограмів. Витрата по місту становить 17,2 літра палива на 100 км, за містом - 9,4 л, в змішаному циклі - 12,3.