Дорога каждая минута: Комаровский рассказал про сыпь у детей

Евгений Комаровский дал советы родителям на случай проявления сыпи у ребенка. В некоторых случаях она не опасна, однако существует несколько чрезвычайно серьезных болезней, сопровождающихся сыпью, и именно при лечении этих болезней дорога каждая минута, подчеркнул известный педиатр в своем Instagram.

Доктор Комаровский, который ранее рассказал, как не стоит лечить ребенка, настоятельно рекомендует показать любую сыпь у малыша врачу.

По его словам, сыпь в детском возрасте часто не опасна и представляет собой проявление либо аллергии, либо вирусной инфекции. Еще возможный вариант - реакция на укусы насекомых.

При обнаружении у ребенка сыпи, прежде всего нужно обратить внимание на другие симптомы: дышит ли носик, какая температура тела, вспомните, когда был стул.⠀

"Если вы не наблюдаете у малыша признаков инфекционной болезни - температура тела нормальная, улыбается, сохранен аппетит, то версия об аллергии кажется вполне обоснованной", - рассказал врач высшей категории.

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский добавил, что собираясь к врачу, или же в его ожидании, думайте, вспоминайте, анализируйте: что ели, что надевали, чем стирали, в чем купали, где гуляли и прочее.

Важно знать, что если сыпь не исчезает при надавливании на нее, если сыпь имеет форму кровоизлияний, если проявление подобной сыпи сопровождается рвотой и повышением температуры тела, то как можно быстрее необходимо доставить заболевшего ребенка в ближайшую больницу, подчеркнул Комаровский.

Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, недавно доктор Комаровский развеял мифы о лечении ОРВИ.

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