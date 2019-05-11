Дорога кожна хвилина: Комаровський розповів про висип у дітей

Євген Комаровський дав поради батькам на випадок прояву висипки у дитини. В деяких випадках вона не є небезпечною, проте існує декілька надзвичайно серйозних хвороб, що супроводжуються висипом, і саме при лікуванні цих хвороб дорога кожна хвилина, наголосив відомий педіатр у своєму Instagram.

Доктор Комаровський, який раніше розповів, як не варто лікувати дитину, настійно рекомендує показати будь-яку висипку у малюка лікарю.

За його словами, висипка в дитячому віці часто не небезпечна і являє собою прояв або алергії, або вірусної інфекції. Ще можливий варіант - реакція на укуси комах.

При виявленні у дитини висипки, насамперед потрібно звернути увагу на інші симптоми: чи дихає носик, яка температура тіла, пригадайте, коли був стілець.⠀

"Якщо ви не спостерігаєте у малюка ознак інфекційної хвороби - температура тіла нормальна, посміхається, апетит збережений, то версія про алергію здається цілком обґрунтованою", - розповів лікар вищої категорії.

Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський додав, що збираючись до лікаря, або ж у його очікуванні, думайте, згадуйте, аналізуйте: що їли, що одягали, чим прали, у чому купали, де гуляли тощо.

Важливо знати, що якщо висипка не зникає при натисканні на неї, якщо висипка має форму крововиливів, якщо прояв подібної висипки супроводжується блювотою і підвищенням температури тіла, то якомога швидше треба доставити хвору дитину в найближчу лікарню, наголосив Комаровський.

Фото: Доктор Євген Комаровський (РБК-Україна)

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