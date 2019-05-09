Адекватность родителей важна: Комаровский рассказал, как не испортить ребенку жизнь

Доктор Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Комаровский объяснил, как избежать постоянных ОРВИ

Доктор Комаровский рассказал родителям о том, как не стоит лечить ребенка и какие неадекватные действия могут привести к печальным последствиям. Об этом Комаровский рассказал на своей странице в Instagram.

Доктора Комаровского на форуме спросили, можно ли неправильным уходом "угробить" здорового от рождения ребенка и правильным – выходить изначально слабенького ребенка.

Детский врач считает, что угробить ребенка нельзя, но вот испортить ему жизнь – вполне вероятно. Он отметил, что важно получить ответ на вопрос о том, как будут лечить родители многочисленные болячки.

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

"Если к неадекватному уходу добавится неадекватное лечение (со множеством фуфломицинов, профилактической антибиотикотерапией, необоснованными госпитализациями, запретами на прогулки и т.д.) — так итоговому результату уж точно не позавидуешь", - сказал Комаровский.

Он объяснил, что адекватность родителей, а также адекватность ухода за ребенком на 90% определяет детское здоровье. Комаровский считает, что папы и мамы влияют на здоровье ребенка в 10 раз больше, чем врачи и поэтому они должны быть готовы взять на себя ответственность за собственных детей.

"Частые детские болезни — это, как правило, ОРВИ. Частота ОРВИ с возрастом однозначно уменьшается, но взрослый, который не взялся за ум и не изменил параметры своего образа жизни, обычно успевает "заработать" целый букет хронических болячек. Поэтому да, он имеет все шансы болеть очень часто, чередуя относительно редкие ОРВИ с обострениями хронических заболеваний", - добавил доктор.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Комаровский развеял мифы о лечении ОРВИ.

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