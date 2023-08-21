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Допомога українцям від німецького благодійного фонду: хто може отримати та як подати заявку

Як подати заявку на допомогу за новою програмою від німецького фонду (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Українці можуть одержати допомогу від німецького благодійного фонду Diakonie Katastrophenhilfe. Ініціатором програми став український фонд "Благополуччя дітей", а фінансування забезпечить МЗС Німеччини. Допомогу виплачуватимуть певним категоріям громадян упродовж чотирьох місяців.

Хто може отримати кошти та як подати заявку, розповіли на сайті Zayava.

Кому виплачуватимуть допомогу

Для участі у цій програмі заяви можуть подати сім'ї зі статусом ВПО (статус отримано після 24 лютого 2022 року), які виховують дітей віком до 18 років та зараз проживають у Києві чи Київській області. А також мешканці Києва чи області, у яких пошкоджено житло внаслідок війни.

Грошова допомога виплачуватиметься протягом 4 місяців. Заявку на участь у програмі необхідно подати до 15 вересня 2023 року.

Як брати участь у програмі

Необхідно заповнити та надіслати анкету онлайн за цим посиланням.

У заяві необхідно зазначити:

  • Чи є у вас довідка ВПО, видана після 24.02.2022 з реєстрацією у Києві чи Київській області
  • Чи втратили ви житло, чи воно було пошкоджене через російську агресію (факт має бути підтверджено документально)
  • Чи проживаєте ви зараз у Києві чи Київській області
  • Чи є у вас діти віком до 18 років
  • Чи берете ви участь в інших тривалих програмах фінансової допомоги
  • Поточна адреса вашого місця проживання
  • Кількість членів домогосподарства
  • Склад домогосподарства
  • ПІБ
  • Дата народження заявника
  • Вкажіть категорії, до яких ви належите
  • Вкажіть дані всіх членів домогосподарства
  • Які у вас умови проживання
  • Поточне матеріальне становище
  • Вкажіть загальну суму доходів домогосподарства за останній місяць (пенсія, зарплата тощо)
  • В якому стані ваші поточні житлові та побутові умови
  • Де ви зараз живете (у власному чи орендованому житлі, у родичів тощо)
  • Що саме вам зараз потрібно
  • Номер телефону
  • Додаткова інформація, яку ви можете надати за потребою

"При заповненні анкети, варто враховувати, що при отриманні даної допомоги сім'єю вважаються найближчими родичами (чоловік і дружина, діти, батьки, брати та сестри), які наразі проживають разом, мають спільний бюджет і ведуть спільне господарство. Прийом заявок до 15 вересня 2023 року. Заповнення заявки ще не гарантує отримання допомоги", - йдеться у повідомленні.

Для додаткової інформації та уточнення питань можна звернутися за номером:

0 800 407 030 (з 10:00 до 18:00).

До речі, раніше ми повідомляли про те,на скільки можуть збільшитися пенсії у 2024 році.

А також розповідали про те, як можуть одержати гуманітарну допомогу мешканці трьох областей.

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