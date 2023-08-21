Допомога українцям від німецького благодійного фонду: хто може отримати та як подати заявку

Українці можуть одержати допомогу від німецького благодійного фонду Diakonie Katastrophenhilfe. Ініціатором програми став український фонд "Благополуччя дітей", а фінансування забезпечить МЗС Німеччини. Допомогу виплачуватимуть певним категоріям громадян упродовж чотирьох місяців.
Хто може отримати кошти та як подати заявку, розповіли на сайті Zayava.
Для участі у цій програмі заяви можуть подати сім'ї зі статусом ВПО (статус отримано після 24 лютого 2022 року), які виховують дітей віком до 18 років та зараз проживають у Києві чи Київській області. А також мешканці Києва чи області, у яких пошкоджено житло внаслідок війни.
Грошова допомога виплачуватиметься протягом 4 місяців. Заявку на участь у програмі необхідно подати до 15 вересня 2023 року.
Необхідно заповнити та надіслати анкету онлайн за цим посиланням.
У заяві необхідно зазначити:
"При заповненні анкети, варто враховувати, що при отриманні даної допомоги сім'єю вважаються найближчими родичами (чоловік і дружина, діти, батьки, брати та сестри), які наразі проживають разом, мають спільний бюджет і ведуть спільне господарство. Прийом заявок до 15 вересня 2023 року. Заповнення заявки ще не гарантує отримання допомоги", - йдеться у повідомленні.
Для додаткової інформації та уточнення питань можна звернутися за номером:
0 800 407 030 (з 10:00 до 18:00).
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