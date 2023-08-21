Допомога українцям від німецького благодійного фонду: хто може отримати та як подати заявку

Кому виплачуватимуть допомогу

Для участі у цій програмі заяви можуть подати сім'ї зі статусом ВПО (статус отримано після 24 лютого 2022 року), які виховують дітей віком до 18 років та зараз проживають у Києві чи Київській області. А також мешканці Києва чи області, у яких пошкоджено житло внаслідок війни.

Грошова допомога виплачуватиметься протягом 4 місяців. Заявку на участь у програмі необхідно подати до 15 вересня 2023 року.

Як брати участь у програмі

Необхідно заповнити та надіслати анкету онлайн за цим посиланням.

У заяві необхідно зазначити:

Чи є у вас довідка ВПО, видана після 24.02.2022 з реєстрацією у Києві чи Київській області

Чи втратили ви житло, чи воно було пошкоджене через російську агресію (факт має бути підтверджено документально)

Чи проживаєте ви зараз у Києві чи Київській області

Чи є у вас діти віком до 18 років

Чи берете ви участь в інших тривалих програмах фінансової допомоги

Поточна адреса вашого місця проживання

Кількість членів домогосподарства

Склад домогосподарства

ПІБ

Дата народження заявника

Вкажіть категорії, до яких ви належите

Вкажіть дані всіх членів домогосподарства

Які у вас умови проживання

Поточне матеріальне становище

Вкажіть загальну суму доходів домогосподарства за останній місяць (пенсія, зарплата тощо)

В якому стані ваші поточні житлові та побутові умови

Де ви зараз живете (у власному чи орендованому житлі, у родичів тощо)

Що саме вам зараз потрібно

Номер телефону

Додаткова інформація, яку ви можете надати за потребою

"При заповненні анкети, варто враховувати, що при отриманні даної допомоги сім'єю вважаються найближчими родичами (чоловік і дружина, діти, батьки, брати та сестри), які наразі проживають разом, мають спільний бюджет і ведуть спільне господарство. Прийом заявок до 15 вересня 2023 року. Заповнення заявки ще не гарантує отримання допомоги", - йдеться у повідомленні.

Для додаткової інформації та уточнення питань можна звернутися за номером:

0 800 407 030 (з 10:00 до 18:00).