Помощь украинцам от немецкого благотворительного фонда: кто может получить и как подать заявку

Украинцы могут получить помощь от немецкого благотворительного фонда Diakonie Katastrophenhilfe. Инициатором программы стал украинский фонд "Благополучие детей", а финансирование обеспечит МИД Германии. Помощь будут выплачивать определенным категориям граждан в течение четырех месяцев.
Кто может получить средства и как подать заявку, рассказали на сайте Zayava.
Для участия в этой программе заявления могут подать семьи со статусом ВПЛ (статус получен после 24 февраля 2022 года), которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет и сейчас проживают в Киеве или Киевской области. А также жители Киева или области, у которых повреждено жилье в результате войны.
Денежная помощь будет выплачиваться в течение 4 месяцев. Заявку на участие в программе необходимо подать до 15 сентября 2023 года.
Необходимо заполнить и отправить анкету онлайн по этой ссылке.
В заявлении необходимо указать:
"При заполнении анкеты, стоит учитывать, что при получении данной помощи семьей считаются самые близкие родственники (муж и жена, дети, родители, братья и сестры), которые в данный момент проживают вместе, имеют совместный бюджет и ведут совместное хозяйство. Прием заявок до 15 сентября 2023 года. Заполнение заявки еще не гарантирует получение помощи", - сказано в сообщении.
Для дополнительной информации и уточнения вопросов можно обратиться по номеру: 0 800 407 030 (с 10:00 до 18:00).
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