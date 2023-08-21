Помощь украинцам от немецкого благотворительного фонда: кто может получить и как подать заявку

Кому будут выплачивать помощь

Для участия в этой программе заявления могут подать семьи со статусом ВПЛ (статус получен после 24 февраля 2022 года), которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет и сейчас проживают в Киеве или Киевской области. А также жители Киева или области, у которых повреждено жилье в результате войны.

Денежная помощь будет выплачиваться в течение 4 месяцев. Заявку на участие в программе необходимо подать до 15 сентября 2023 года.

Как участвовать в программе

Необходимо заполнить и отправить анкету онлайн по этой ссылке.

В заявлении необходимо указать:

Есть ли у вас справка ВПЛ, выданная после 24.02.2022 с регистрацией в Киеве или Киевской области

Потеряли ли вы жилье или оно было повреждено из-за российской агрессии (факт должен быть подтвержден документально)

Проживаете ли вы сейчас в Киеве или в Киевской области

Есть ли у вас дети возрастом до 18 лет

Принимаете ли вы участие в других длительных программах финансовой помощи

Текущий адрес вашего места проживания

Количество членов домохозяйства

Состав домохозяйства

ФИО

Дата рождения заявителя

Укажите категории, к которым вы относитесь

Укажите данные всех членов домохозяйства

Какие у вас условия проживания

Текущее материальное положение

Укажите общую сумму доходов домохозяйства за последний месяц (пенсия, зарплата и так далее)

В каком состоянии ваши текущие жилищные и бытовые условия

Где вы сейчас живете (в собственном или арендованном жилье, у родственников и так далее)

Что именно вам сейчас необходимо

Номер телефона

Дополнительная информация, которую вы можете предоставить по необходимости

"При заполнении анкеты, стоит учитывать, что при получении данной помощи семьей считаются самые близкие родственники (муж и жена, дети, родители, братья и сестры), которые в данный момент проживают вместе, имеют совместный бюджет и ведут совместное хозяйство. Прием заявок до 15 сентября 2023 года. Заполнение заявки еще не гарантирует получение помощи", - сказано в сообщении.

Для дополнительной информации и уточнения вопросов можно обратиться по номеру: 0 800 407 030 (с 10:00 до 18:00).