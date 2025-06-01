Підвищують фертильність та шанс завагітніти: 5 продуктів, які впливають на овуляцію

Харчування може відігравати важливу роль у жіночому репродуктивному здоров’ї. Які продукти здатні підтримати овуляторний цикл, а що, навпаки, може зашкодити?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Юлії Коваль.
Фертильність - це здатність жінки до зачаття, і один із її ключових маркерів - регулярна овуляція. Тоді як харчування - одна з головних складових жіночого репродуктивного здоров’я.
За словами експерта, їжа впливає на інсулін, запалення, окислювальний стрес, жировий профіль, рівень вітамінів. А усе це, своєю чергою, визначає якість овуляції, дозрівання фолікулів і навіть стабільність циклу.
Основи харчування для фертильності - баланс білків, жирів і вуглеводів. Пріоритетом є якість, а не кількість. Варто робити акцент на зменшенні запалення в організмі
Продукти, які підвищують фертильність:
До продуктів, які знижують фертильність, відносять:
Важливо робити акцент саме на вуглеводах, адже інсулінорезистентність і гіперінсулінемія порушують баланс гормонів, стимулюють гіперандрогенія, щоб блокує овуляцію. Варто лише обирати корисні цільнозернові джерела вуглеводів.
Фолієва кислота
Вітамін зменшує оксидативний стрес, підтримує розвиток фолікула та впливає на якість ооцитів.
Достатній рівень фолієвої кислоти пов’язаний з регулярною овуляцією. Також вітамін B9 сприяє правильному розвитку плоду на ранніх етапах, зменшуючи ризики викидня або дефектів нервової трубки.
До того ж бере участь у процесах поділу клітин і ДНК-синтезу, що важливо для здоров’я яйцеклітин.
Цинк
Дієтолог зазначила, що цинк - це ключовий вітамін для дозрівання фолікулів, синтезу гормонів та зниження запальних процесів.
Він міститься у таких продуктах:
Магній
Мікроелемент регулює чутливість інсуліну та підтримує нервову систему.
Магній бере участь у регуляції гормонального балансу, включаючи:
Правильний баланс гормонів є критично важливим для овуляції, менструального циклу та сперматогенезу
Найбільше його в таких продуктах:
Селен
Селен - це потужний антиоксидант, який підтримує здоров'я яєчників та зменшує вплив оксидативного стресу.
Його можна отримати з таких продуктів:
Залізо
Достатній рівень заліза необхідний для нормального менструального циклу та овуляції. Дефіцит заліза може призводити до ановуляції (відсутності овуляції).
Залізо потрібне для забезпечення належного кровопостачання матки, що важливо для імплантації ембріона.
Анемія через нестачу заліза може знижувати шанси завагітніти та ускладнювати перебіг вагітності.
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