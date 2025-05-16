Чи може молочниця з'явитися через їжу: це мають всі знати
Чи може улюблений йогурт або солодкий коктейль викликати молочницю? Медик пояснила, як певні продукти впливають на розвиток кандидозу і чого краще уникати.
РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє про основні симптоми молочниці, які не варто ігнорувати.
Що таке молочниця
Терапевт та дієтолог Євгенії Жуковська розповіла, що candida - це дріжджоподібний гриб, який вже є у тілі.
"Він мешкає на слизових, у кишечнику, у роті, на шкірі. І в невеликій кількості він навіть "корисний" - допомагає підтримувати баланс мікрофлори. Проблеми починаються тоді, коли він розростається", - пояснила медик.
Причини цього не продукти харчування, а:
- антибіотики без відновлення мікрофлори
- надлишок цукру та рафінованих вуглеводів у раціоні
- знижений імунітет
- гормональні порушення (діабет, інсулінорезистентність)
- хронічний стрес
Молочниця може розвиватися в роті, горлі та інших частинах тіла. Поширеною ознакою є наявність кремово-білих, злегка опуклих висипань у роті - зазвичай на язиці або внутрішній стороні щік. У вас також можуть бути виразки на піднебінні, яснах, мигдаликах або задній частині горла.
Інші симптоми можуть включати:
- почервоніння та біль усередині та в куточках рота
- втрата смакових відчуттів
- ватоподібне відчуття у роті
Симптоми, при вагінальній молочниці включають:
- дискомфорт - свербіж або печіння
- густі білі виділення з виглядом "сиру" з дріжджовим запахом або без нього
- почервоніння або набряк піхви
Чи можуть продукти харчування спровокувати появу молочниці
На деяких продуктах, особливо немитих, можуть бути спори candida. Але у здорової людини з хорошим імунітетом та збалансованим харчуванням вони не викликають ніяких проблем.
Тому заразитися кандидою через їжу неможливо. А от створити для неї ідеальні умови всередині - цілком реально. І тут вже питання не в продуктах, а в стилі життя.
При молочниці варто виключити зі свого раціону цукор, ферментований цукор - печиво, тортики, білий хліб та алкоголь.
Вас може зацікавити
- Лікар назвала причини, чому молочниця повертається знову і знову
- 5 міфів про молочницю, в які українкам давно пора припинити вірити
- Топ-3 помилки, які сильно шкодять жіночому здоров'ю
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінку терапевта, дієтолог та нутриціолога Євгенії Жуковської, сайти Cleveland clinic та Вetter health.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.