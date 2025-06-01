Повышают фертильность и шанс забеременеть: 5 продуктов, влияющих на овуляцию

Как питаться, чтобы повысить фертильность

Фертильность - это способность женщины к зачатию, и один из ее ключевых маркеров - регулярная овуляция. Тогда как питание - одна из главных составляющих женского репродуктивного здоровья.

По словам эксперта, еда влияет на инсулин, воспаление, окислительный стресс, жировой профиль, уровень витаминов. А все это, в свою очередь, определяет качество овуляции, созревание фолликулов и даже стабильность цикла.

Основы питания для фертильности - баланс белков, жиров и углеводов. Приоритетом является качество, а не количество. Стоит делать акцент на уменьшении воспаления в организме

Продукты, которые поддерживают фертильность:

углеводы цельнозерновые (акцент с низким и средним гликемическим индексом)

растительный белок - бобовые, семена и орехи

омега-3 - жирная рыба, льняное масло, семена чиа

фолиевая кислота - брокколи, листовая зелень, авокадо

антиоксиданты: разноцветные ягоды и зеленый чай

Продукты, которых следует избегать

К продуктам, которые снижают фертильность, относят:

углеводы с высоким ГИ - белый хлеб, сладости, соки и газированные напитки

избыток животного белка

трансжиры и насыщенные жиры - фаст-фуд, маргарин и обработанное красное мясо

большое количество кофе и алкоголя

Важно делать акцент именно на углеводах, ведь инсулинорезистентность и гиперинсулинемия нарушают баланс гормонов, стимулируют гиперандрогению, чтобы блокирует овуляцию. Стоит лишь выбирать полезные цельнозерновые источники углеводов.

Какие витамины влияют на овуляцию

Фолиевая кислота

Витамин уменьшает оксидативный стресс, поддерживает развитие фолликула и влияет на качество ооцитов.

Достаточный уровень фолиевой кислоты связан с регулярной овуляцией. Также витамин B9 способствует правильному развитию плода на ранних этапах, уменьшая риски выкидыша или дефектов нервной трубки.

К тому же участвует в процессах деления клеток и ДНК-синтеза, что важно для здоровья яйцеклеток.

Цинк

Диетолог отметила, что цинк - это ключевой витамин для созревания фолликулов, синтеза гормонов и снижения воспалительных процессов.

Он содержится в таких продуктах:

тыквенные семечки

морепродукты (особенно устрицы)

яйца и орехи

Магний

Микроэлемент регулирует чувствительность инсулина и поддерживает нервную систему.

Магний участвует в регуляции гормонального баланса, включая:

эстроген и прогестерон - у женщин

тестостерон - у мужчин

Правильный баланс гормонов является критически важным для овуляции, менструального цикла и сперматогенеза

Больше всего его в таких продуктах:

черный шоколад

семена тыквы

кунжут

зеленые овощи

киноа

бобовые

Селен

Селен - это мощный антиоксидант, который поддерживает здоровье яичников и уменьшает влияние оксидативного стресса.

Его можно получить из таких продуктов:

бразильский орех - лидер по содержанию селена

семена подсолнечника

печень

курятина, говядина и свинина

Железо

Достаточный уровень железа необходим для нормального менструального цикла и овуляции. Дефицит железа может приводить к ановуляции (отсутствию овуляции).

Железо необходимо для обеспечения надлежащего кровоснабжения матки, что важно для имплантации эмбриона.

Анемия из-за недостатка железа может снижать шансы забеременеть и осложнять течение беременности.