Допомагає чи шкодить організму? 5 важливих питань про каву, які цікавлять абсолютно всіх

Кава шкодить серцю чи допомогає?

Існує безліч досліджень, метою яких було знайти зв'язок між споживанням кави та серцевими захворюваннями. І результати – суперечливі, у тому числі в залежності від стратегії дослідження.

Але Американська асоціація серця з посиланням на Управління з контролю ліків та харчових продуктів США зазначає, що для здорових дорослих людей 4-5 чашок кави на день ж безпечними.

Вагітним та жінкам на грудному вигодовуванні варто обмежитися 2-3 чашкам на день.

За даними клініки Майо, для здорових дорослих людей відносно нешкідливими вважається 400 міліграмів кофеїну на день. Наприклад, одна чашка еспресо містить 63 міліграми кофеїну.

Потрібно пам'ятати, що кофеїн міститься не тільки у каві. Ще він є у чаї, енергетичних напоях, колі та навіть в шоколаді.

Кому варто обмежити себе у каві

Деякі люди більш чутливі до кофеїну, ніж інші. Тому вам варто зменшити кількість кави, якщо у вас є такі симптоми:

Підвищення тривожності

Проблеми зі сном

Тремор м'язів

Чи впливає кава на серце (скриншот)

А як бути вагітним?

Американський коледж акушерства та гінекології стверджує, зо помірне вживання кави не зашкодить ані мамі, ані малюку. Помірне споживання на думку експертів – це до 200 мг кофеїну, тобто не більше трьох чашок на день.

Але у деяких випадках вагітним та жінкам на грудному вигодовуванні можуть дати індивідуальні рекомендації. Бо кава може посилювати нудоту, головний біль та зневоднення організму. Тому варто обговорити питання вживання цього напою з лікарем.

Чи безпечна кава без кофеїну

Загалом - так. Така кава може бути частиною здорового раціону. Процес декофенізації прибирає з напою 97% кофеїну. І одна чашка містить 2 мг кофеїну. Але, якщо ви маєте підвищену чутливість до кофеїну, то й цього буде досить, щоб для вас напій став небезпечним.

Чи можна каву пити вагітним (скриншот)

Кава викликає сонливість

І такий ефект у багатьох людей дійсно існує. На це може впливати багато факторів:

Загальний дефіцит сну – та доза кави, яку ви п'єте, вже не допомагає

Зневоднення через велику кількість кави

Індивідуальна реакція (часто генетично обумовлена), з часом у деяких людей може розвинутись толерантність до кофеїну

Зміна в рівні цукру в крові – кава натщесерце може провокувати інсулінову резистентність і загалом порушення колообігу глюкози в організмі та інші.

А ще звичка пити багато кави, щоб побороти недосип, може зіграти з вами злий жарт та спричинити сильну сонливість наступного дня. І у вас вийде у результаті таке собі зачароване коло.

Дітям каву не можна

Забагато кави може мати токсичний ефект на дітей, тому Американська академія педіатрії радить уникати кофеїну у дитячому раціоні. У Канаді лікарі не настільки категоричні й дозволяють дітям від 4-6 років не більше половини чашки кави (45 мг).

Але чи варто давати каву дітям, чий організм тільки формується і передбачити реакцію на кофеїн буде складно. Варто схилятися до рекомендації, що не має безпечної дози кофеїну для дітей до 12 років.

Чи можна пити каву дітям (скриншот)