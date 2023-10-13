Помогает или вредит организму? 5 важных вопросов о кофе, интересующие абсолютно всех

Кофе вредит сердцу или помогает?

Существует множество исследований, целью которых было найти связь между потреблением кофе и сердечными заболеваниями. И результаты - противоречивы, в том числе в зависимости от стратегии исследования.

Но Американская ассоциация сердца со ссылкой на Управление по контролю лекарств и пищевых продуктов США отмечает, что для здоровых взрослых людей 4-5 чашек кофе в день безопасны.

Беременным и женщинам на грудном вскармливании следует ограничиться 2-3 чашками в день.

По данным клиники Майо, для здоровых взрослых людей относительно безвредными считаются 400 миллиграмм кофеина в день. К примеру, одна чашка эспрессо содержит 63 миллиграмма кофеина.

Следует помнить, что кофеин содержится не только в кофе. Еще он есть в чае, энергетических напитках, коле и даже в шоколаде.

Кому следует ограничить себя в кофе

Некоторые люди более чувствительны к кофеину, чем другие. Поэтому вам следует уменьшить количество кофе, если у вас есть следующие симптомы:

Повышение тревожности

Проблемы со сном

Тремор мышц

Влияет ли кофе на сердце (скриншот)

А как быть беременным?

Американский колледж акушерства и гинекологии утверждает, что умеренное употребление кофе не повредит ни маме, ни малышу. Умеренное потребление по мнению экспертов - это до 200 мг кофеина, то есть не больше трех чашек в день.

Но в некоторых случаях беременным и женщинам на грудном вскармливании могут дать индивидуальные рекомендации. Потому что кофе может усиливать тошноту, головную боль и обезвоживание организма. Поэтому стоит обсудить вопрос об употреблении этого напитка с врачом.

Безопасен ли кофе без кофеина

В общем - да. Такой кофе может быть частью здорового рациона. Процесс декофенизации убирает из напитка 97% кофеина. И одна чашечка содержит 2 мг кофеина. Но, если у вас повышенная чувствительность к кофеину, то и этого будет достаточно, чтобы для вас напиток стал опасным.

Можно ли кофе пить беременным (скриншот)

Кофе вызывает сонливость

И такой эффект у многих людей действительно существует. На это могут влиять многие факторы:

Общий дефицит сна - та доза кофе, которую вы пьете, уже не помогает

Обезвоживание из-за большого количества кофе

Индивидуальная реакция (часто генетически обусловленная), со временем у некоторых людей может развиться толерантность к кофеину

Изменение в уровне сахара в крови - кофе натощак может провоцировать инсулиновую резистентность и вообще нарушение круговорота глюкозы в организме и другие.

А еще привычка пить много кофе, чтобы побороть недосып, может сыграть с вами злую шутку и вызвать сильную сонливость на следующий день. И у вас получится в результате некий заколдованный круг.

Детям кофе нельзя

Слишком много кофе может иметь токсический эффект на детей, поэтому Американская академия педиатрии советует избегать кофеина в детском рационе. В Канаде врачи не столь категоричны и позволяют детям от 4-6 лет не более половины чашки кофе (45 мг).

Но стоит ли давать кофе детям, чей организм только формируется и предусмотреть реакцию на кофеин будет сложно. Следует склоняться к рекомендации, что не существует безопасной дозы кофеина для детей до 12 лет.

Можно ли пить кофе детям (скриншот)