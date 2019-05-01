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Дополнительные выплаты в мае: каким категориям дадут помощь

STYLERЖизнь    01.05.2019 - 18:31
Дополнительные выплаты в мае: каким категориям дадут помощь
Дополнительные выплаты в мае (Коллаж РБК-Украина)

В мае украинцы получат дополнительную помощь в размере от 530 гривен до 3850 гривен

В начале мая некоторые категории населения должны получить дополнительную материальную помощь. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

В документе указывается, что некоторые категории населения Украины имеют право на дополнительную материальную помощь, которую выплатят до 5 мая 2019 года.

На помощь могут рассчитывать:

  • Участники боевых действий;
  • Пострадавшие участники Революции достоинства;
  • Лица, которые получили инвалидность вследствие войны;
  • Участники войны и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
  • Лица, на которых распространяется действие закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
  • Жертвы нацистских преследований;

Для этих категорий назначена дополнительная одноразовая материальная помощь от 530 гривен до 3850 гривен.

Для лиц с ограниченными вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

  • I группы - 3850 гривен; 
  • II группы - 3400 гривен; 
  • III группы - 2950 гривен;

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей - 1295 гривен;

 Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной - 3850 гривен;

Дополнительные выплаты в мае: каким категориям дадут помощь

В мае украинцы получат дополнительную материальную помощь (Коллаж РБк-Украина)

Членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз - 840 гривен;

Участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага - 530 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские пенсионеры могут получить дополнительную, 13-тую пенсию.

А также рассказывали о том, какие изменения в выплате субсидий ждут украинцев в мае.

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