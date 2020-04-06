Дополнительные выплаты в мае: какие категории получат надбавки

Дополнительные выплаты в мае 2020 (Коллаж РБК-Украина)

В мае некоторые категории украинцев получат дополнительную одноразовую помощь

Дополнительные выплаты к Пасхе получат социально незащищенные жители города Киева. Также в апреле пенсионеры, у которых ежемесячные выплаты ниже 5 тысяч гривен, получат дополнительные выплаты в связи с карантином.

Кроме того, есть категории украинцев, которые получат дополнительные выплаты от государства в мае. Как сообщает "Армия. Информ", ежегодную финансовую помощь к 5 мая получат такие категории украинцев:

Особы с инвалидностью в следствии войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения в тюрьму не исполнилось 14 лет) узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицам с инвалидностью в следствии общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам: I группа – 4120 гривен, II группа – 3640 гривен, III группа – 3160 гривен.

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет), узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей – 1390 гривен.

Лица, которые имеют особенные заслуги перед Родиной – 4120 гривен.

Члены семей погибших и женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью в следствии войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участков войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью в следствии общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились повторно – 900 гривен.

Участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизанов, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага – 570 гривен.

Дополнительные выплаты в мае 2020

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в правительстве назвали дату выплаты "карантинной" тысячи для пенсионеров.