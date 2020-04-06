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Названа дата выплаты "карантинной тысячи": получат не все

STYLERЖизнь    06.04.2020 - 14:56
Названа дата выплаты "карантинной тысячи": получат не все
Выплаты пенсионерам в связи с карантином (коллаж: РБК-Украина)

Пенсионеры уже в апреле получат "карантинную тысячу"

Карантин в Украине ввели с 12 марта, и в правительстве сразу же пообещали материальную помощь самой уязвимой категории украинцев - пенсионерам. Когда начнут платить "карантинную тысячу", кто получит деньги, а кого доплаты не коснутся - в материале Styler.

Так, в Пенсионном фонде рассказали, что выплаты получат те пенсионеры, ежемесячные пенсии которых не превышают 5 тысяч гривен. Таких людей в Украине около 10 миллионов.

В ПФУ напомнили, что "карантинную тысячу" украинцы получат автоматически, обращаться никуда не нужно. Деньги будут начислены на банковские карточки.

Те пенсионеры, которые получают деньги через "Укрпочту" смогут получить их в течение пяти дней после начисления. "Укрпочту" обязали обеспечить гарантированную доставку средств.

Если же выплаты по каким либо причинам не придут вовремя, их начислят вместе с апрельской пенсией.

Министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге рассказала, что выплаты начнутся уже с 14 апреля. При этом она сказала, что соответствующие изменения в государственный бюджет по-прежнему не внесены.

"Если все это произойдет (внесены изменения в госбюджет. - Ред.), то уже с 14 апреля 2020 года Пенсионный фонд начислит все эти выплаты, и люди получат эти выплаты", - сказала министр.

Кроме того, с 1 апреля начнутся ежемесячные выплаты украинским пенсионерам, которые достигли 80 лет, а их пенсия менее 9205 гривен. Они смогут получать каждый месяц по 500 гривен сверх пенсии.

Ранее мы писали о том, какие выплаты пенсионеры получат весной 2020 года кроме карантинной тысячи. А 300 тысяч киевлян смогут получить дополнительные выплаты к Пасхе.

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