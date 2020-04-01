Доплаты из-за карантина: украинским пенсионерам подготовили сюрприз

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 24 апреля, при этом в правительстве планируют после Пасхи возможное послабление ограничительных мер для запуска экономики. Кабинет министров для защиты пенсионеров и других уязвимых слоев населения принял решение весной произвести дополнительные выплаты в связи с глобальным кризисом из-за COVID-19.

Президент Владимир Зеленский также поручил властям составить списки малообеспеченных категорий граждан для оказания денежной помощи самым бедным украинцам на время карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале указал на три ключевых пункта, которые требуют быстрого реагирования.

с 1 апреля пенсионерам старше 80 лет, которые получают менее 9,2 тысяч гривен пенсии, будут ежемесячно доплачивать по 500 гривен

выплаты разовой помощи в сумме 1 тысячи гривен для пенсионеров с пенсией не более 5 тысяч гривен, а также некоторым уязвимым категориям лиц

с 1 мая индексация пенсий на 11%, а средний размер повышения составит 260 гривен.

Глава Кабмина отметил, что данные инициативы требуют принятия изменений в госбюджет, который в настоящее время дорабатывается в парламенте.

"Пенсионеры и малозащищенные лица прежде всех нуждаются в помощи. Поэтому ожидаем на следующей неделе поддержки бюджета Верховной Радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле", - отметил Шмыгаль.

Напомним, что Рада приняла 30 марта законопроект, который урегулирует вопросы выплат малообеспеченным семьям, людям с инвалидностью, а также для тех, кто вынуждено остался без работы из-за карантина.

Так, согласно последним данным, треть украинцев прекратили работу после начала карантина.