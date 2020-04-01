Треть украинцев прекратили работу после начала карантина

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Часть работающих ушли в отпуск по собственному желанию, часть уже потеряли работу

Среди украинцев, которые работали до введения карантина, 32% в конце марта находятся в отпуске по собственному желанию, а 4% - потеряли работу. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом 35% отметили, что продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений, 29% - работают дистанционно,

По данным опроса, до введения карантина имели работу 65% взрослых украинцев.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос методом CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта 2020), II волна 1000 респондентов (28-30 марта 2020). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти две трети (63%) опрошенных украинцев заявили их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Info Sapiens, среди украинцев, кто работал до карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, лишь 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось, а 10% потеряли работу из-за карантина.