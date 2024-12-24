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Донька Брюса Вілліса виходить заміж: що відомо про особисте життя 30-річної Талули

Вівторок 24 грудня 2024 15:14
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Донька Брюса Вілліса виходить заміж: що відомо про особисте життя 30-річної Талули Талула зі своїм коханим (фото: instagram.com/buuski)
Автор: Любов Блажко

Молодша донька Брюса Вілліса та Демі Мур повідомила про заручини з коханим. Музикант Джастін Ейсі, який є обранцем дівчини, зробив їй пропозицію.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки пише детальніше, що відомо.

Донька Брюса Вілліса виходить заміж

Радісну звістку Талула оголосила у своїх соцмережах. Так, на сторінці вона оприлюднила серію фото, де можна побачити романтичні моменти освідчення.

Чоловік зробив доріжку із запалених свічок та пелюсток троянд і чекав кохану, стоячи на одному коліні. Артист подарував їй чималу обручку з коштовним камінням і донька знаменитого актора відповіла згодою.

Донька Брюса Вілліса виходить заміж: що відомо про особисте життя 30-річної ТалулиТалула Вілліс та Джастін Ейсі одружуються (фото: instagram.com/buuski)

Що відомо про стосунки пари

З Джастіном Ейсі донька Вілліса почала зустрічатися після розриву зі своїм колишнім партнером. Нагадаємо, у 2022 році її екснаречений Діллон Басс відмінив весілля та пішов від дівчини, заявивши, що причиною є її проблеми зі здоров'ям. Талула, як відомо. в минулому боролася з різноманітними залежностями та анорексією, але поява Ейсі допомогла їй впоратися з негараздами та почати життя заново.

Донька Брюса Вілліса виходить заміж: що відомо про особисте життя 30-річної ТалулиТалула Вілліс та Джастін Ейсі одружуються (фото: instagram.com/buuski)

Донька Брюса Вілліса виходить заміж: що відомо про особисте життя 30-річної ТалулиТалула Вілліс та Джастін Ейсі одружуються (фото: instagram.com/buuski)

Що стосується батька 30-річної Талули, то Брюс Вілліс має невиліковну хворобу. Минулого року йому поставили діагноз лобово-скронева деменція. Перші симптоми захворювання почали з'являтися ще у 2022, проте остаточно були діагностовані лише у лютому 2023 року. У соцмережах рідні знаменитості інколи коментують його стан та показують, як нині виглядає зірка кіно.

Донька Брюса Вілліса виходить заміж: що відомо про особисте життя 30-річної ТалулиТалула з'явилася у шлюбі Брюса Вілліса з акторкою Демі Мур (фото: Getty Images)

Раніше близький друг Брюса Вілліса поділився сумними новинами про стан актора.

Нагадаємо також, у березні доньці Брюса Вілліса поставили серйозний діагноз.

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