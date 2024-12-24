Дочь Брюса Уиллиса выходит замуж: что известно о личной жизни 30-летней Талулы
Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур сообщила о помолвке с возлюбленным. Музыкант Джастин Эйси, который является избранником девушки, сделал ей предложение.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды пишет подробнее, что известно.
Дочь Брюса Уиллиса выходит замуж
Радостную новость Талула объявила в своих соцсетях. Так, на странице она обнародовала серию фото, где можно увидеть романтические моменты предложения.
Мужчина сделал дорожку из зажженных свечей и лепестков роз и ждал любимую, стоя на одном колене. Артист подарил ей большое кольцо с драгоценными камнями и дочь знаменитого актера ответила согласием.
Талула Уиллис и Джастин Эйси женятся (фото: instagram.com/buuski)
Что известно об отношениях пары
С Джастином Эйси дочь Уиллиса начала встречаться после разрыва со своим бывшим партнером. Напомним, в 2022 году ее экс-жених Диллон Басс отменил свадьбу и ушел от девушки, заявив, что причиной являются ее проблемы со здоровьем. Талула, как известно, в прошлом боролась с различными зависимостями и анорексией, но появление Эйси помогло ей справиться с проблемами и начать жизнь заново.
Талула Уиллис и Джастин Эйси женятся (фото: instagram.com/buuski)
Талула Уиллис и Джастин Эйси женятся (фото: instagram.com/buuski)
Что касается отца 30-летней Талулы, то Брюс Уиллис столкнулся с неизлечимой болезнью. В прошлом году ему поставили диагноз лобно-височная деменция.
Первые симптомы заболевания начали появляться еще в 2022, однако окончательно были диагностированы только в феврале 2023 года. В соцсетях родные знаменитости иногда комментируют его состояние и показывают, как сейчас выглядит звезда кино.
Талула появилась в браке Брюса Уиллиса с актрисой Деми Мур (фото: Getty Images)
Ранее близкий друг Брюса Уиллиса делился печальными новостями о состоянии актера.
Напомним также, в марте дочери Брюса Уиллиса поставили серьезный диагноз.