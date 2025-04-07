Донька Брежнєвої похизувалася елітними подарунками від мами на 24-річчя (фото)

Старша донька співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман заінтригувала розкішними подарунками від мами на своє 24-річчя.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку спадкоємиці артистки.

Після святкування дня народження доньки, зіркова мама надіслала їй кілька коштовних подарунків.

Соня продемонструвала їх у stories, похизувавшись пакунками від елітних брендів Cartier та Killian Paris.

Хоча 24-річна Кіперман не стала розкривати вміст подарунків, можна припустити, що в упаковках від Killian Paris міг бути один із парфумів бренду, вартість якого може сягати від 295 доларів (понад 12000 гривень).

А ось ювелірні вироби Cartier оцінюються на десятки тисяч доларів.

Соня подякувала матусі за такий турботливий жест, навіть із запізненням.

"Щасливого запізнілого дня народження мені від мами", - написала блогерка.

Нагадаємо, 30 березня Соні Кіперман виповнилося 24 роки, і цей ювілей вона відсвяткувала особливим чином.

Відзначення нового етапу у житті стало справжнім святом для друзів і близьких. У своєму фотоблозі донька співачки поділилася, що на честь свого дня народження вона організувала святкування в стилі ворожіння.

Соня Кіперман відсвяткувала день народження (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Кімната, де зібралися гості, була прикрашена свічками та квітами. Особливу атмосферу створювали меню на тарілках, оформлені в стилі карт Таро, де на оригінальних листівках було написано "Королева Соня", а на зворотній стороні - "24-й рік Соні" та перелік страв. Соня Кіперман відсвяткувала день народження (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Виглядало, що всі запрошені дотрималися дрескоду, адже під час фотосесії за столом було видно, що більшість гостей обрали наряди в білих відтінках. Соня Кіперман відсвяткувала день народження (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Варто додати, що під час війни Соня Кіперман проживає в США, де минулого року закінчила навчання в одному з американських коледжів.