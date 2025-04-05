Ангеліна Усанова здивувала заявою про представницю України на "Міс Всесвіт"

Модель Ангеліна Усанова, яка стала переможницею конкурсу краси в Єгипті Miss Eco International-2024, розповіла, чи сподобалася їй представниця України на "Міс Всесвіт" Аліна Пономаренко.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтервʼю Hochu Усанова сказала, чи сподобався їй виступ моделі на міжнародному конкурсі.

Що Ангеліна сказала про учасницю "Міс Всесвіт"

За словами Усанової, вона стежила за конкурсом, фінал якого відбувся восени 2024 року. І представниця України, натякнула модель, мала якісь обставини, попри які вона все ж впоралася.

"Мені було цікаво, як пройде передача корони та як виступить Аліна, яка представляла Україну. Вона впоралася чудово, враховуючи свій вік і обставини", - заявила Ангеліна.

Ангеліна Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

Окрім цього, Усанова поскаржилася на те, що представниці нашої країни не мають команди, яка б допомагала їм готуватися до подібних конкурсів. Хоча, вважає вона, наші дівчата гідні перемоги.

"На жаль, в Україні немає сильної команди, яка могла б професійно підготувати дівчину до міжнародного конкурсу. Але я впевнена, що з правильною підготовкою українські учасниці можуть досягати ще більших висот, адже наші дівчата — найкрасивіші у світі", - зазначила модель.

Хто така Ангеліна Усанова

Ангеліна Усанова - українська модель та співачка, яка здобула титул "Міс Україна Всесвіт 2023" . У серпні 2023 року вона представляла Україну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт 2023", де, хоча й не увійшла до фіналу, була відзначена в топ-10 номінації "Voice for Change".

Ангеліна Усанова (колаж: РБК-Україна)

У квітні 2024 року Ангеліна взяла участь у конкурсі "Miss Eco International" в Єгипті, де здобула перемогу, ставши першою українкою, яка отримала цей титул. Її національний костюм для цього конкурсу, створений із перероблених матеріалів, символізував фенікса, що відроджується з полум’я, відображаючи стійкість та відродження України.

Що відомо про Аліну Пономаренко

Аліна Пономаренко - українська модель, яка у 2024 році отримала титул "Міс Україна Всесвіт". Вона закінчила Національний університет "Одеська юридична академія" та має значний досвід у модельній сфері, зокрема, увійшла до топ-10 міжнародного конкурсу "Miss Supertalent 2023" у Південній Кореї.

Костюм Пономаренко (фото: instagram.com/missukraine_universe)

На конкурсі "Міс Всесвіт 2024" в Мексиці Аліна представила національний костюм під назвою "Сила землі". Вбрання, вагою 5 кілограмів, складалося з металізованої срібної штучної шкіри, що символізує броню, та було оздоблене квітковими елементами, включаючи мак на грудях, який є символом пам’яті. Цей костюм відображав силу та стійкість українського народу