Дочь Брежневой похвасталась элитными подарками от мамы на 24-летие (фото)
Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман заинтриговала роскошными подарками от мамы на свое 24-летие.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу наследницы артистки.
После празднования дня рождения дочери, звездная мама прислала ей несколько ценных подарков.
Соня продемонстрировала их в stories, похваставшись пакетами от элитных брендов Cartier и Killian Paris.
Хотя 24-летняя Киперман не стала раскрывать содержимое подарков, можно предположить, что в упаковках от Killian Paris мог быть один из парфюмов бренда, стоимость которого может достигать от 295 долларов (более 12000 гривен).
А вот ювелирные изделия Cartier оцениваются на десятки тысяч долларов.
Соня поблагодарила маму за такой заботливый жест, даже с опозданием.
"Счастливого запоздалого дня рождения мне от мамы", - написала блогерша.
Напомним, 30 марта Соне Киперман исполнилось 24 года, и этот юбилей она отпраздновала особым образом.
Отмечание нового этапа в жизни стало настоящим праздником для друзей и близких. В своем фотоблоге дочь певицы поделилась, что в честь своего дня рождения она организовала празднование в стиле гадания.
Соня Киперман отпраздновала день рождения (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Комната, где собрались гости, была украшена свечами и цветами. Особую атмосферу создавали меню на тарелках, оформленные в стиле карт Таро, где на оригинальных открытках было написано "Королева Соня", а на обратной стороне - "24-й год Сони" и перечень блюд. Соня Киперман отпраздновала день рождения (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Выглядело, что все приглашенные придерживались дресс-кода, ведь во время фотосессии за столом было видно, что большинство гостей выбрали наряды в белых оттенках.Соня Киперман отпраздновала день рождения (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Стоит добавить, что во время войны Соня Киперман проживает в США, где в прошлом году закончила обучение в одном из американских колледжей.
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