Дочь Брежневой похвасталась элитными подарками от мамы на 24-летие (фото)

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман заинтриговала роскошными подарками от мамы на свое 24-летие.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу наследницы артистки.

После празднования дня рождения дочери, звездная мама прислала ей несколько ценных подарков.

Соня продемонстрировала их в stories, похваставшись пакетами от элитных брендов Cartier и Killian Paris.

Хотя 24-летняя Киперман не стала раскрывать содержимое подарков, можно предположить, что в упаковках от Killian Paris мог быть один из парфюмов бренда, стоимость которого может достигать от 295 долларов (более 12000 гривен).

А вот ювелирные изделия Cartier оцениваются на десятки тысяч долларов.

Соня поблагодарила маму за такой заботливый жест, даже с опозданием.

"Счастливого запоздалого дня рождения мне от мамы", - написала блогерша.

Напомним, 30 марта Соне Киперман исполнилось 24 года, и этот юбилей она отпраздновала особым образом.

Отмечание нового этапа в жизни стало настоящим праздником для друзей и близких. В своем фотоблоге дочь певицы поделилась, что в честь своего дня рождения она организовала празднование в стиле гадания.

Соня Киперман отпраздновала день рождения (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Комната, где собрались гости, была украшена свечами и цветами. Особую атмосферу создавали меню на тарелках, оформленные в стиле карт Таро, где на оригинальных открытках было написано "Королева Соня", а на обратной стороне - "24-й год Сони" и перечень блюд. Соня Киперман отпраздновала день рождения (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Выглядело, что все приглашенные придерживались дресс-кода, ведь во время фотосессии за столом было видно, что большинство гостей выбрали наряды в белых оттенках. Соня Киперман отпраздновала день рождения (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Стоит добавить, что во время войны Соня Киперман проживает в США, где в прошлом году закончила обучение в одном из американских колледжей.