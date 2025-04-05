"Не люблю її": Олені Тополі відмовили у візі в США, але вона зраділа

"Варто сказати, що в мене ніколи такого не було. Уперше мені взагалі видали візу на 10 років", - поділилася Олена.

Вона хотіла оновити візу, щоб мати можливість побачити родичів. Саме в США зірка знайшла прихисток на початку повномасштабної війни. Так, Олена заповнила документи, пройшла співбесіду, але отримала відмову.

"Всі документи заповнила ідеально, бо не вперше цим займаюся, мене щось запитували на співбесіді, я відповідала. Але дозвіл не дали. Я хотіла поновити візу не через те, що мала якісь конкретні плани, а так, на всякий випадок. Та й тому, що родичі наші там. Але в посольстві не поставили дозвіл в мій паспорт", - розповіла вона.

Олена Тополя про відому у візі (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Тополя зізналася, новині про відмову зраділа. Вона їздила туди, тому що так хотів чоловік. Сама ж артистка не сильно любить США, так само як і Росію.

"Америка, чесно кажучи… Я нічого не маю проти тамтешніх людей, але, відверто зізнаюся: не люблю її. От чомусь у мене таке відчуття до двох країн – Росії і США. Ще з дитинства, і нічого з роками не міняється", - поділилася вона.

Співачка пожартувала, що в посольстві, мабуть, відчули відсутність ентузіазму в неї, тому й відмовили у візі.

Олена з чоловіком та синами (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Нагадаємо, Тарас Тополя, фронтмен гурту "Антитіла", та Олена Кучер, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, стали подружжям 2013 року. Того ж року в них народився первісток Роман, а 2015-го - син Марк. У 2020--му вони стали батьками втретє - в них народилася донька Марія, новими фото з якою нещодавно вразила співачка.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Олена виїхала до США. Там вона з разом із дітьми жила в мами Тараса Тополі, яка проживає в цій країні. Артистка розповідала, що жити там дуже дорого. До Києва вони повернулися у вересні 2023 року.